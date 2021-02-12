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淡水、萬里、蘭陽博物館停車場要滿了 這3路段易車多

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
蘭陽博物館是春節假期熱門景點。本報系資料照片
蘭陽博物館是春節假期熱門景點。本報系資料照片

今天是初一，民眾出遊走春，公路總局表示，包括新北市淡水、萬里、宜蘭縣蘭陽博物館及花蓮縣鯉魚潭周邊停車場即將停滿，欲前往的民眾可多利用大眾運輸，避免塞在車陣中。

省道壅塞部分，公路總局指出，有台 74 線霧峰東向匯入國 3 路段回堵約 5 公里；車多路段則包括台 9 線蘇花公路南下南澳路段、台 9 線南迴公路北上新路路段、台61 線南下洋厝路段、台 17 線南下南鯤鯓路段及台 86 線東行關廟路段，預估中午過後出遊車潮將逐漸趨緩。

公路總局提醒，午後需注意台 2 線、台 2 乙線關渡到淡水，台 65 線接國 3 土城交流道等路段，易有車多情形發生。

公路總局表示 警廣、幸福公路APP 虛擬 CMS、固定 CMS 播放相關路況及替代道路資訊，民眾出門前可先查閱以掌握省道最新路況資訊。

公路總局說，連假期間（110 年 2 月 9 日 0 時起至 2 月 16 日 24 時止）提供國道客運票價優惠（共 90 條路線）、43 條台灣好行路線享電子票證半價優惠及轉乘優惠，鼓勵民眾踴躍搭乘公共運輸出遊；北花線國道客運南下班次於今日下午預計至少開行 18 班次，並視現場疏運人潮機動加班。

國道客運 淡水

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