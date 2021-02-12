聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節假期 台東部落防疫嚴格 2外地客發燒勸離！
國內疫情嚴峻，春節期間各級機關防疫升級，台東達仁鄉安朔及土坂部落更是自主設置「防疫管制站」，進入部落一定量體溫、洗手消毒，體溫超過37度，即要求待在家自主健康管理，若是外地人發燒，則勸導禁入。有外地客說「防疫比政府更嚴格」。
「要進部落，當然一個不能疏漏掉！」安朔部落防疫管制站人員說，萬一有人感染，部落就完了，所以不管任何車輛，進入部落前，都要接受配合管制，從10日小年夜到今天初一，已有2位外地客體溫超標，柔性勸導不能進入部落，也都配合離開。
春節7天連假，達仁鄉安朔及土坂部落防疫不鬆懈，在部落入口處設置防疫管制站，實施量體溫、洗手消毒、實名制登記及發送貼紙辨識，相當嚴格，就連部落自己人，外出進入部落也得照規矩來，配合接受防疫作為，就怕出現防疫破口，影響部落。
土坂村村長阮志陞說，若部落族人有發燒症狀，會要求待在家自主健康管理，若是外地人發燒，則勸導不要進入部落，若執意進入，則通知警方及衛生單位協助處理。管制站人員都是部落志工所組成，一天24小時採輪班制，每班2至3人，時間從小年夜到初五。
「愈嚴格愈好，對部落有保障。」安朔部落溫姓村民說，誰無法保證不會有人從外地帶病毒進來，設置防疫管制站，大家都支持，也願意配合。另土坂部落鄭姓族人說：「不怕一萬，只怕萬一，部落這麼做，都是為了大家健康著想」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言