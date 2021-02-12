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春節假期 台東部落防疫嚴格 2外地客發燒勸離！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
國內疫情嚴峻，春節期間各級機關防疫升級，台東達仁鄉安朔及土坂部落更是自主設置「防疫管制站」，進入部落一定量體溫、洗手消毒、實名制登記及發送貼紙辨識。記者尤聰光／攝影
國內疫情嚴峻，春節期間各級機關防疫升級，台東達仁鄉安朔及土坂部落更是自主設置「防疫管制站」，進入部落一定量體溫、洗手消毒、實名制登記及發送貼紙辨識。記者尤聰光／攝影

國內疫情嚴峻，春節期間各級機關防疫升級，台東達仁鄉安朔及土坂部落更是自主設置「防疫管制站」，進入部落一定量體溫、洗手消毒，體溫超過37度，即要求待在家自主健康管理，若是外地人發燒，則勸導禁入。有外地客說「防疫比政府更嚴格」。

「要進部落，當然一個不能疏漏掉！」安朔部落防疫管制站人員說，萬一有人感染，部落就完了，所以不管任何車輛，進入部落前，都要接受配合管制，從10日小年夜到今天初一，已有2位外地客體溫超標，柔性勸導不能進入部落，也都配合離開。

春節7天連假，達仁鄉安朔及土坂部落防疫不鬆懈，在部落入口處設置防疫管制站，實施量體溫、洗手消毒、實名制登記及發送貼紙辨識，相當嚴格，就連部落自己人，外出進入部落也得照規矩來，配合接受防疫作為，就怕出現防疫破口，影響部落。

土坂村村長阮志陞說，若部落族人有發燒症狀，會要求待在家自主健康管理，若是外地人發燒，則勸導不要進入部落，若執意進入，則通知警方及衛生單位協助處理。管制站人員都是部落志工所組成，一天24小時採輪班制，每班2至3人，時間從小年夜到初五。

「愈嚴格愈好，對部落有保障。」安朔部落溫姓村民說，誰無法保證不會有人從外地帶病毒進來，設置防疫管制站，大家都支持，也願意配合。另土坂部落鄭姓族人說：「不怕一萬，只怕萬一，部落這麼做，都是為了大家健康著想」。

就連部落自己人，外出進入部落也得照規矩來，配合接受防疫作為，實名制登記，相當嚴格。記者尤聰光／攝影
就連部落自己人，外出進入部落也得照規矩來，配合接受防疫作為，實名制登記，相當嚴格。記者尤聰光／攝影
任何車輛，進入部落前，都要接受配合防疫管制。記者尤聰光／攝影
任何車輛，進入部落前，都要接受配合防疫管制。記者尤聰光／攝影

發燒 健康管理 春節

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