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大年初一走春去 宜蘭清水地熱人多採總量管制

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
宜蘭縣清水地熱風景區上午人車湧入，等著入園的車子大排長龍，9時15分車輛已達總量管制標準。圖／縣政府提供
宜蘭縣清水地熱風景區上午人車湧入，等著入園的車子大排長龍，9時15分車輛已達總量管制標準。圖／縣政府提供

大年初一走春去，宜蘭地區雖然天氣不是很好，仍有不少家庭闔家出遊，宜蘭縣風景區人氣王清水地熱上午湧現人潮，9時許停車位已達總量管制標準，園區採車輛一進一出機動管制。另，蘇花路廊南下車多，目前東澳至新澳隧道前往南澳的路段車速較為緩慢，時速在30到40之間。

清水地熱位於大同鄉和三星鄉交界處的清水溪谷中，是平原與山麓交會處，冬季溪谷因地熱冒出陣陣白煙，景致動人，還可以泡腳、煮食、賞景，一到假期人潮滿滿。

今天是大年初一，雖然宜蘭天氣不佳，仍有不少民眾前往冒雨撐傘泡湯，園區250個停車格，在上午9時15分，就已停了一半，宜蘭縣政府工旅處立即啟動總量管制，限一出一進，並勸導民眾改至其他風景區。

工旅處表示，為避免民眾假期出遊群聚成為防疫缺口，對所轄各景區在連假前後進行清刷及全區消毒，連假期間進行停車場及人潮分流管制措施。

有專屬停車場的風景區，停車數達50%，即進行管制，一出一進，若沒有專屬停車場則以各風景區社交距離戶外人潮容留上限，達上限後就啟動，並勸導民眾改至其他風景區。

此外，蘇花路廊清晨4時起湧現南下車流，每小時車流達1000台以上，清晨5時到6時最多，有1144輛，但之後車流量減少，下午9時過後車輛下降到986台。公路總局表示，目前車多路段為東澳至新澳隧道前往南澳市區，車速可達30至40公里，其餘轄線管路段皆順暢。

宜蘭縣清水地熱風景區上午9時15分車輛已達總量管制標準，採一出一進管制。圖／縣政府提供
宜蘭縣清水地熱風景區上午9時15分車輛已達總量管制標準，採一出一進管制。圖／縣政府提供
宜蘭縣清水地熱風景區上午人車湧入，等著入園的車子大排長龍，9時15分車輛已達總量管制標準。圖／縣政府提供
宜蘭縣清水地熱風景區上午人車湧入，等著入園的車子大排長龍，9時15分車輛已達總量管制標準。圖／縣政府提供

停車場 南澳

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