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小農種金盞花成花蓮農特產品 規畫成立產銷班

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮南華村長太太林鳳珠，下田種植金盞花，不噴農藥，全靠人工除蟲，終於有2千株成果，並取得無毒認證。記者王思慧／攝影
花蓮南華村長太太林鳳珠，下田種植金盞花，不噴農藥，全靠人工除蟲，終於有2千株成果，並取得無毒認證。記者王思慧／攝影

花蓮縣無毒有機農特產品全台有名，許多農友開始試種多種農作物，其中吉安鄉南華村長太太林鳳珠，為製作天然手工皂，在3年前得知金盞花有修護的功效，決定下田種植，不噴農藥，全靠人工除蟲，終於有2千株成果並取得無毒認證，就連縣長徐榛蔚都買來送禮，成為花蓮的農特產品。

林鳳珠表示，自己皮膚不好易起疹子，一天用了手工皂後，發現不起疹子，開始學做手工皂，3年前得知金盞花是最佳原料，經詢問1台斤竟要價8千元，決定自己來種。她試種30株未開花，調整種植時間及人工除蟲後，總算有收成，今年種下2千株，全部開滿橘色、黃色金盞花，並取得無毒認證。

她說，金盞花只在花期時的上午10點到下午2點開花，只要連續開花3次就會凋謝，因此每到花期都要趕快搶收；收成後需要烘乾、分成小瓣，製成金盞花茶、手工皂，還有金盞花純露、乳液等保養皮膚。

林鳳珠說，將金盞花產品包裝成在地特色農特產品的伴手禮，獲得徐榛蔚的青睞，並由縣府農業處輔導，將來有機會成為代表花蓮的農特產品，未來規畫成立產銷班，推廣金盞花高經濟作物。

林鳳珠將金盞花產品包裝成在地特色農特產品的伴手禮，獲得縣長徐榛蔚的青睞，將來有機會成為代表花蓮的農特產品。記者王思慧／攝影
林鳳珠將金盞花產品包裝成在地特色農特產品的伴手禮，獲得縣長徐榛蔚的青睞，將來有機會成為代表花蓮的農特產品。記者王思慧／攝影
為了改善皮膚疹子，林鳳珠自製手工皂，也與金盞花種下了緣分。記者王思慧／攝影
為了改善皮膚疹子，林鳳珠自製手工皂，也與金盞花種下了緣分。記者王思慧／攝影
林鳳珠種植的金盞花不灑農藥，友善耕種才能使用在手工皂、花茶上。記者王思慧／攝影
林鳳珠種植的金盞花不灑農藥，友善耕種才能使用在手工皂、花茶上。記者王思慧／攝影

徐榛蔚 伴手禮

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