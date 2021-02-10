小農種金盞花成花蓮農特產品 規畫成立產銷班

花蓮縣無毒有機農特產品全台有名，許多農友開始試種多種農作物，其中吉安鄉南華村長太太林鳳珠，為製作天然手工皂，在3年前得知金盞花有修護的功效，決定下田種植，不噴農藥，全靠人工除蟲，終於有2千株成果並取得無毒認證，就連縣長徐榛蔚都買來送禮，成為花蓮的農特產品。

林鳳珠表示，自己皮膚不好易起疹子，一天用了手工皂後，發現不起疹子，開始學做手工皂，3年前得知金盞花是最佳原料，經詢問1台斤竟要價8千元，決定自己來種。她試種30株未開花，調整種植時間及人工除蟲後，總算有收成，今年種下2千株，全部開滿橘色、黃色金盞花，並取得無毒認證。

她說，金盞花只在花期時的上午10點到下午2點開花，只要連續開花3次就會凋謝，因此每到花期都要趕快搶收；收成後需要烘乾、分成小瓣，製成金盞花茶、手工皂，還有金盞花純露、乳液等保養皮膚。