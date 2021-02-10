基市府推一把 傳統市場添無限發展想像

扛下傳統市場攤商第3代責任的「小魚」劉琪涵在傳統市場開咖啡店，扭轉傳統市場刻板印象，讓傳統市場飄出濃郁咖啡香，也在基隆市政府協助下，讓傳統市場增添無限發展想像。

基隆源遠市場騎樓豎立咖啡杯招牌，與傳統市場販賣陳列商品形成強烈對比，撲鼻而來的不是腥味、菜味，而是濃烈咖啡香；小而雅致的咖啡店，在人聲鼎沸的市場多了一點恬靜，而戴著黑框眼鏡，動作俐落的短髮小魚正捲起袖子在店內為客人介紹餐點。

外婆和媽媽都在市場賣麵食，小魚從小就在市場玩耍，說在市場長大一點也不為過；學商業設計的小魚除在市場開咖啡店，還活化市場空間，被問起為何有這麼大勇氣時，她說，與其說是勇氣，不如說是挑戰，緣起於媽媽萌生退休念頭。

小魚不願割捨曾支撐家裡生計的這份情感消失，扛下傳統市場攤商第3代責任，嘗試改變，選擇開咖啡店的創業路，緊接著就是籌劃空間設計、學習沖泡咖啡與甜點烘培等。

小魚和夥伴們雖注重每個細節，但創業初期生意仍不如預期，只能以「慘澹」形容，許多人也對在市場開咖啡店存疑，但她沒放棄，反而練就百毒不侵功夫，堅持自在生活態度；由於小魚對生活與產品的堅持，打破傳統市場框架，形成咖啡店和市場共融生活圈，累積不少名氣。

小魚還有更大願景，集結市場攤商成立「市場幫」，進一步轉動市場無限想像，當然這需要更多公、私力量協助，基市政青年創業孵育計畫成最佳推手，提供支撐力量。

劉琪涵說，傳統市場是較封閉的人際情感交流場所，需有人拋磚引玉敞開市場大門，除商業買賣，還可放入更多元素，這樣的理念獲市府支持，她集合攤商辦年輕人說唱藝術表演、同樂音樂會，帶小朋友認識傳統市場，轉動市場無限想像空間，打造共同行銷與市集活動，推動傳統菜市場改革與轉型。

劉琪涵表示，創業攸關個人成敗，而市場幫集合有共鳴的攤商，努力推動「友善市場」。她在市場走過一段艱辛創業歷程，但最大挑戰仍是耐心溝通，勉勵創業者要尋找志同道合夥伴，有共創才能共好。