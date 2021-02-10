委託行商圈開文創商店 翻轉老舊街區

辭穩定工作開數位印刷公司的曾詩堡受疫情等影響，營運面臨考驗，幸經基隆市政府青年創業協助，不但挽救公司，還在委託行商圈開設文化創意商店，與創意年輕人翻轉老舊街區。

走進幽靜基隆委託行街區，街角一間5坪大文創商店簡約、通透明亮燈飾，吸引路人目光，淺色系木質設計風搭配橙黃溫暖色調，在寒冬增添視覺溫度與熱度，也點亮委託行街區。

被稱為「堡哥」的37歲曾詩堡平易近人，曾以維修影印機為業，也在大學附近影印店當10多年店長，娶基隆老婆後展開下階段人生。

曾詩堡5年前腦海突然閃過創業念頭，憑著從事影印輸出經驗，結合數位產業趨勢，成立數位印刷輸出公司，但沒充裕資金，也為降低公司開銷，夫婦倆就把公司設自家樓上。

雖圓了創業夢，但沒固定客源支撐與高價機器設備成本支出，想在印刷業殺出重圍更顯艱難，加上突如其來的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，讓公司營運岌岌可危。

「最擔心的事還是來了」，曾詩堡說，去年公司開緊急會議，討論未來如何走，當時已有最壞打算。

失望之際，曾詩堡從朋友處得知，基市府產業發展處推出青年創業孵育計畫，可提供營運補助金、專家諮詢和營運輔導，他心想危機也許就是轉機，鼓起勇氣提案獲市府支持，聽取業師輔導建議，不僅挽救公司營運，更創立自有品牌文創商店。

有了前車之鑑，曾詩堡慎重考慮後，將文創商店門市設在委託行街區；他說，委託行街區有歷史韻味，搭配一系列設計文創商品，融入基隆重要節慶、活動與美食在明信片、馬克杯、吸水杯墊及紙膠帶等，每件都有巧思，濃濃詮釋基隆在地特色。

有行銷概念的曾詩堡請出兒女任影片主角，從火車站為起點，介紹基隆景點到委託行商圈；他說，小孩在社群發散力很強，且孩子參與父母工作，親子間更親密，也能讓孩子知道父母創業辛苦。

除網路行銷，文創商店也與同獲選的青孵業者、相同事業體合作，透過產業聯盟集結更大能量，推動地方共生。

曾詩堡說，一個人力量有限，期許文創商店未來集結更多在地年輕人手作商品，讓更多人看到年輕人創意，成為文創商品基地和基隆伴手禮新選擇。

回首來時路，曾詩堡鼓勵創業者別害怕面對問題，「發揮創意能帶給生活更多好點子」。