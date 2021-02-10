基市助青年創業圓夢 最高補助20萬

基隆市政府產業發展處推出青年創業孵育計畫，依提案內容經審核後，青創家最多可獲新台幣20萬元資金，已47家業者取得補助，至今仍有40家營運。

基市府秘書長黃駿逸告訴中央社記者，年輕人是城市活力來源與推進城市新生動力，許多年輕人有意創業卻不得其門而入，期盼市府單一窗口協助。基隆市長林右昌為搭建年輕人和市府溝通橋梁，傾聽年輕人心聲，去年1月在產發處下增設「青年及綜合規劃科」。

黃駿逸說，創業除要有創意商業獲利模式，能否得到資金支援更是重要關鍵環節，據台灣經濟研究所新創生態圈公元2019年調查，「資金」為創業初期最大挑戰。市府為扶植在地青年創業，減輕創業初期資金壓力，推動青年創業孵育計畫，提供青創完善創業資金協助。

根據計畫，資金幫20歲到45歲尚未創業，但有創業意念的個人、青年團隊或設立5年內公司，申請者無論個人或公司要設籍基隆，提交可行且專業商業計畫書及申請書，經書面審核通過後簡報複審。

獲資助青創家，市府除依提案內容部分或全額補助，上限20萬元，並指派業師指導商業經營模式，增加營運成長穩定性，並依情況協助後續貸款及前2年貸款利息全額補貼。

黃駿逸表示，政府補助只是一臂之力，和過往不同，創業不能再單打獨鬥，市府透過產業聯誼會助青創家拓展人脈，厚實創業能量，今年更規劃成立「青創基地」，提供相關創業課程、業師諮詢和創業門診，希望經青年交流空間加速創業育成，讓有志創業青年都能在基隆實現夢想。

黃駿逸說，市府從創業諮詢輔導、資金支持及產業聯盟交流會等面向，積極推動各項創業政策，提供創業過程所需資源。

此外，黃駿逸表示，產發處今年將優化「青年夢工場」網站，整合中央與地方政府最新青年創業資源和訊息，規劃成立「基隆市政府青年事務委員會」、遴選青年委員，讓年輕人參與公共事務，他樂觀期待在市府持續推動青年政策下，這座充滿文化歷史底蘊的老城市，未來將因青年活力源源注入宛如新生。