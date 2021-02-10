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基隆5處智慧圖書站春節不打烊 還有加碼抽獎喔
基隆市文化局在七堵車站、基隆車站、深美國小、婦幼福利服務中心、正濱國小等5個地點，設置自助借還書機及自助取書櫃，提供民眾借閱精選書、取預約書、歸還圖書等功能，春節期間不打烊，服務據點以通勤熱點與距離圖書館較遠地區為主，便利民眾免於舟車勞頓往返圖書館借還書，疫情期間也可多利用。
基隆市文化局推出「iBook Stop借閱送好禮」活動，。鎮為響應智慧圖書站在農曆春節期間不休館，鼓勵基隆市民朋友在春節假期能借本好書過年，凡活動期間使用自助借閱次數累計5次即可獲得抽獎資格，此次特別新春加碼贈送禮卷、野餐墊與實用背包，盼新春讀好書，在家防疫過好年。
文化局長陳靜萍表示，智慧圖書站設置以來，平均每月約有3000使用人次，足見民眾對於自助設備接受度高，尤其在疫情期間，透過無人式設備利用圖書資源可避免群聚與人際接觸，為鼓勵民眾多利用這些設備借書，自去年年中開始陸續推出抽獎活動，希望在疫情嚴峻時，仍能鼓勵民眾閱讀。
抽獎活動統計期間自1月16日起至4月15日止，凡於各自助借還書機（基隆火車站、七堵火車站）及預約取書櫃（深美國小、正濱國小、婦幼福利服務中心）借閱圖書累計達5次即有參加抽獎資格，獎項包含7-11禮券500元1名、誠品禮券200元4名、中華電信月租行動電話儲值卡200元2名及野餐墊3名。此外，為結合新春期間回饋智慧圖書站之忠實讀者，於此期間累計借閱次數前5名者，再加碼贈送肩背包，歡迎民眾一起來借好書、抽好禮、過好年。
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