基隆5處智慧圖書站春節不打烊 還有加碼抽獎喔

基隆市文化局在七堵車站、基隆車站、深美國小、婦幼福利服務中心、正濱國小等5個地點，設置自助借還書機及自助取書櫃，提供民眾借閱精選書、取預約書、歸還圖書等功能，春節期間不打烊，服務據點以通勤熱點與距離圖書館較遠地區為主，便利民眾免於舟車勞頓往返圖書館借還書，疫情期間也可多利用。

基隆市文化局推出「iBook Stop借閱送好禮」活動，。鎮為響應智慧圖書站在農曆春節期間不休館，鼓勵基隆市民朋友在春節假期能借本好書過年，凡活動期間使用自助借閱次數累計5次即可獲得抽獎資格，此次特別新春加碼贈送禮卷、野餐墊與實用背包，盼新春讀好書，在家防疫過好年。

文化局長陳靜萍表示，智慧圖書站設置以來，平均每月約有3000使用人次，足見民眾對於自助設備接受度高，尤其在疫情期間，透過無人式設備利用圖書資源可避免群聚與人際接觸，為鼓勵民眾多利用這些設備借書，自去年年中開始陸續推出抽獎活動，希望在疫情嚴峻時，仍能鼓勵民眾閱讀。