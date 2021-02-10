長輩抗疫不憂鬱 小吃攤、理髮院搬進長照中心

「好吃的燒番麥！香噴噴的茶葉蛋！」小販叫賣聲四起，這不是夜市，而是宜蘭的聖嘉民長照中心，擔心長輩因疫情看不見家人，社工搬出十八般武藝，將小吃攤、理髮院搬進長照中心，在圍爐之際更見用心。

去年初，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情從中國大陸迅速蔓延全球，國外許多養護機構爆發群聚感染，長輩恰巧又是武漢肺炎高風險族群，災情慘重，台灣長照機構無不誠惶誠恐，擔心成為陸地上的鑽石公主號。

位於宜蘭、收治超過120名長輩的聖嘉民長照中心，早在1月底就超前部署，趕在中央流行疫情指揮中心之前祭出探訪禁令。

聖嘉民長照中心院長黃龍冠接受中央社記者訪問時表示，去年過年期間他人正好在泰國，當時便嗅到不尋常的味道，不僅曼谷藥妝店所有的口罩都被搜刮一空，機場也幾乎人人都戴口罩，讓他驚覺疫情似乎不太對勁，回台後立刻暫停家屬探訪以及外來志工的關懷活動等，甚至要求所有從國外回台的員工自主隔離14天。

當時台灣還沒有邊境管制措施，確診病例也寥寥無幾，實施一、兩週後，家屬反彈聲浪漸漸浮現，黃龍冠說，很多家屬質疑「台灣又沒怎樣，為什麼不能探視爸媽？」

縱使一再解釋是為了長輩好，希望將病毒阻絕在外，來自家屬的壓力仍節節攀升，直到3月疫情漸趨嚴峻，甚至有護理之家的護理師染疫，家屬態度才突然180度大轉彎，大讚院方超前部署。

直到3月爆發某護理之家護理師感染，黃龍冠馬上感受到家屬風向大轉變，大讚超前部署，當時不只長輩，同仁也受約束，出國回來一律自主隔離14天，對於活動、外勤同仁都盡量不要外出。

種種管制雖能阻擋病毒，卻擋不了家屬的思念之情，黃龍冠回憶，當時很多家屬為了見長輩一面、聊聊天，相約在窗前隔空喊話，甚至有長輩佯裝要到戶外的草地上透透氣，其實偷偷和家人約在圍牆邊碰面，令照顧人員又好氣又好笑。

既然見面有傳染風險，要不就用通訊軟體視訊，他靈機一動，開放家屬線上預約，以視訊的方式見面聊天。黃龍冠笑說，很多長輩都沒有視訊的經驗，看到家人的面孔出現在螢幕上，一時不知如何是好，總是盯著螢幕久久不語，似乎少了點什麼，後來他們嘗試在平板上接了一支話筒，瞬間解開長輩們的心結，開始自在地大聊起來。

然而，定期到長照中心報到的美髮義剪志工、體適能活動老師、講古的牧師和行動超市服務車等，通通都來不了，生活中僅剩的娛樂通通不見，令許多長輩意志消沉。

「服務進不來，我們只好自己來。」黃龍冠說，長照團隊購買各式各樣的零食餅乾、生活用品，並由廚房團隊準備烤玉米、烤地瓜、茶葉蛋、現煮咖啡等，在戶外空間擺起一處處小攤販，彷彿小型夜市一樣熱鬧滾滾，並出動會剪髮的社工幫長輩打造新髮型，吸引許多阿公阿嬤前來逛街血拚，甚至頻頻詢問「什麼時候還會辦？」

平息老人家的心理狀態，防疫物資卻仍舊沒著落。黃龍冠說，新年過後，口罩早已一片難求，眼看倉庫裡的口罩所剩無幾，長輩們頻頻要求院方發放，只好先每人發1片讓長輩安心。

所幸疫情期間長輩們也擔心到醫院被感染，住院、門診就診率都大大降低，口罩用量也不如以往這麼大，加上院方在臉書募集防護衣等物資，很快獲得善心團體響應捐贈，這才化解了燃眉之急，黃龍冠感嘆：「每逢台灣遭遇重大災難事件，台灣人總是不吝於付出愛心，令人動容。」

隨疫情解禁，長照中心運作逐漸恢復正常，老人家們看到可愛小孫子來訪，個個露出久違的笑容，不料就在過年前夕，台灣疫情再次升溫，許多長輩引頸期盼、一年一度的圍爐宴只好暫時喊卡。

黃龍冠說，今年將改由員工和長輩一起圍爐，社工也會再次拿出十八般武藝和老人家同樂，盼長輩在疫情下，也能感受濃濃的過年氣氛。