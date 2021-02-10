偏鄉長輩抗疫不孤單 復康巴士變身資訊交流站

去年疫情爆發之初，不少偏鄉長輩沒口罩又怕感染，只好把自己關家中，所幸照服員送來了口罩，協助回診的復康巴士更成了資訊交流站，讓長輩相互交流疫情資訊，還能分享口罩。

一粒麥子基金會副執行長、宜蘭服務中心主任張竣傑接受中央社記者訪問時說，基金會多年來深耕偏鄉長輩的居家服務，在宜蘭偏鄉地區很多老人家面臨獨居、老老照顧困境，或是家中失能長輩無人照顧，一粒麥子居服員會到長輩家中協助清潔身體、備餐、維護居家環境、陪伴就醫等，希望讓長輩在家安老。

2020年春節過後，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球蔓延，台灣本土疫情也愈來愈嚴重，偏鄉長輩接收到許多片面資訊，加上買不到口罩、酒精等防疫物資，陷入恐慌。

張竣傑說，當時很多獨居長輩以為台灣疫情嚴重，跑了幾家超商買口罩都碰壁，最後索性把自己關在家裡，好長一段時間都足不出戶，很多人甚至不敢到醫院回診、拿藥，直呼「感染到怎麼辦」，就醫接送趟次也從1600次一度掉到只剩1100趟次，居服員忙著送口罩之餘，也不忘傳達正確疫情訊息、安撫長輩，也鼓勵長輩在防護的狀況下還是應定期回診，避免病情惡化。

很多長輩住家位處偏鄉中的偏鄉，往返醫院單程就要花上1個多小時，因此部分地區的復康巴士一向採取共乘制，在疫情催化下，復康巴士也成了老人家們的資訊、物資交流據點，長輩們一上車就相互分享疫情訊息、分享口罩，也關心著鄰居誰誰誰今天怎麼沒搭車。

對偏鄉獨居長輩而言，社福團體舉辦的大型活動，是每年難得能親友見面話家常的場合，但去年受疫情影響，大型活動幾乎通通取消，連續舉辦10多年的圍爐宴也因桃園醫院群聚疫情被迫取消，改由寄送年菜的方式替長輩加菜。「這是長輩們從年頭問到年尾的活動」，張竣傑說，很多長輩聽聞取消都相當失望，也少了人際交流的機會。

幸好，疫情帶來的不全是壞事，張竣傑說，很多長輩們長年雲遊四海、幾年都見不上一面的兒女，可能因疫情沒了工作，紛紛回家幫忙分擔照顧工作，也讓疫情增添了溫情的一面。

疫情來襲，高齡長輩是高風險族群，陪伴長輩就醫、四處趴趴走的社工也身處險境。今年初霸王級寒流來襲，正當民眾紛紛上山追雪時，社工們則忙著替復康巴士裝上雪鏈，沿著結冰、溼滑的道路，駛向偏鄉小村落載長輩下山洗腎。

張竣傑說，照顧偏鄉長輩是一份使命，越偏遠的地方越需要關心和協助，無論面臨疫情、下雪都不打烊。