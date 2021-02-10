看台東波斯菊花海、搭熱氣球！縱谷春節期間樂趣無窮
台東春節期間縱谷地區池上、關山及鹿野等鄉鎮，不僅有波斯菊花海可看、熱氣球可搭，還有飯店業者推出拔蘿蔔體驗。讓民眾新春遊縱谷，樂趣無窮。
天際航空春節期間在鹿野高台辦理熱氣球繫留體驗，時間從2月12至2月14日，每天下午4點至6點可搭乘熱氣球升空迎新年，收費每人1千元，繫留時間約5分鐘。
另鹿野鄉鹿鳴溫泉酒店即日起至2月26日止，開放住房遊客前往鹿野鄉瑞源村體驗拔蘿蔔樂趣，房客每人限拔6根，享受農村生活，也能品嘗縱谷白玉蘿蔔的鮮美好滋味。
此外，縱谷地區包括池上、關山及鹿野鄉，目前不少農地栽種波斯菊，其中，鹿野鄉約20公頃的波斯菊花海趕上春節連續假期，3色花海將綻放美麗到春節過後。
鹿野鄉長李國強表示，要看花海，行經台9線鹿野段時要轉進瑞隆村瑞景路的東29縣道，春節連假期間公所在尚未耕作的稻田設有停車場，民眾務必遵守指示，將車停放停車場。
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