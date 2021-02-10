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極珍貴「龍王鯛」再少1隻 蘭嶼疑民眾為過年加菜獵捕？

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東蘭嶼有民眾把獵捕的大魚照片po群組炫耀，未料，被當地眼尖鄉民發現這尾大魚，竟疑似是瀕臨絕種的珍貴稀有保育物種「曲紋唇魚（俗稱龍王鯛、蘇眉魚）」。記者尤聰光／翻攝
台東蘭嶼有民眾把獵捕的大魚照片po群組炫耀，未料，被當地眼尖鄉民發現這尾大魚，竟疑似是瀕臨絕種的珍貴稀有保育物種「曲紋唇魚（俗稱龍王鯛、蘇眉魚）」。記者尤聰光／翻攝

台東蘭嶼有民眾把獵捕的大魚照片po上群組炫耀，未料，被當地眼尖鄉民發現這尾大魚，竟疑似是瀕臨絕種的「曲紋唇魚（俗稱龍王鯛、蘇眉魚）」，在台灣海域相當稀少，全台不超過30隻，痛批「太狠心了」。水產試驗所東部生物研究中心表示，絕對禁止獵捕。

「很離譜啊！之前就呼籲過了，還是有人不聽話。」發現照片的鄉民說，海裡面這麼多魚，偏偏就要打保育的龍王鯛，過年要加菜，也不能隨便亂打魚吧，看到這尾被打上來的龍王鯛，心裡就很痛，實在太狠心了，大家不遵守規定，害得不僅是自己，也會害蘭嶼蒙羞。

蘭嶼一個社團群組，近日po上2張一名男子和一尾大魚的合照，照片中男子還比出讚的手勢，不過，當地眼尖民鄉民發現這尾大魚，竟疑為瀕臨絕種的龍王鯛，該鄉民擔心照片被刪除，當下立刻下載當證據。而張照片也引起島上居民熱議及撻伐。

蘭嶼潛水愛好者阿海說，「蘭嶼海域乾淨無汙染，適合龍王鯛生存，牠優游大海時姿態優美，雖然體型龐大，但生性溫和，一直是海中美麗嬌客，但是近5年在蘭嶼海域已經逐漸減少，潛水時能夠看到牠的身影，真的很幸運；有人把這麼漂亮珍貴的魚給濫捕，可惡至極」。

水產試驗所東部生物研究中心主任何源興表示，曲紋唇魚外觀有厚厚的嘴唇，青綠色的身體，喜愛棲息在珊瑚礁海域，又稱「珊瑚礁魚王」，高額頭像是戴頂帽子，又稱「拿破崙」。因數量銳減，國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為瀕危物種，且目前受到瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）保護。

何源興說，根據圖片分析，這尾疑似被獵捕的曲紋唇魚，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有，農委會在2014年將「曲紋唇魚」列入珍貴稀有保育名錄，絕對禁止獵捕。

縣府農業處強調，目前未接獲通報，但已主動通知海巡處理，若查證屬實將移送地檢署。依據野生動物保育法第18條規定，龍王鯛為保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違反者將依同法第41條規定，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

據了解，2016年5月間台東綠島有民宿業者因獵捕宰殺保育魚類曲紋唇魚的照片遭PO上網，遭網友肉搜揪出後，業者被調查起訴，雖業者辯稱因視力模糊誤殺，但台東地方法院法官不採信，2017年依違反野保法判處業者6月徒刑，併科罰金30萬元。

專家分析，這尾疑似被獵捕的曲紋唇魚，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有。記者尤聰光／翻攝
專家分析，這尾疑似被獵捕的曲紋唇魚，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有。記者尤聰光／翻攝

蘭嶼 龍王鯛

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