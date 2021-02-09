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吉安鄉南華村長自製臘肉 年節限定飄香村里

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉南華村長蕭萬生冬天製作臘肉，每批需花費7天不眠不休才完成。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉南華村長蕭萬生冬天製作臘肉，每批需花費7天不眠不休才完成。記者王思慧／攝影

花蓮吉安鄉南華村長蕭萬生自製臘肉30年，特別選用台灣豬的前後腿優質肉，採古法使用甘蔗、米糠等木炭煙燻，由於要不眠不休顧及炭火，因此1年才做1次，主要是冬至到農曆年前，每到冬天吸引饕客訂購，今年8000斤臘肉供不應求。

蕭萬生表示，夏天溫度不好控制火爐，也缺少橘子皮等原料薰香，因此臘肉只有冬季限定。臘肉需要4天24小時不間斷煙燻，每2個小時顧爐火，並用甘蔗、米糠、花生殼、橘子皮等作為燻料，加上風乾、真空密封，整個製程需要花7天。

他說，一台爐子可做700斤、300多條臘肉，親自選豬隻前腿後腿的肉，肉質才會香，豬肉1台斤比去年漲了近15元，但照原價賣，回饋鄉親安心享用花蓮在地豬肉。

蕭萬生表示，醃製湖南臘肉不放防腐劑，添加鹽、糖、花椒、八角、小茴香、酒等食材，醃漬3天才開始煙燻，讓味道浸透到肉裡。臘肉鹹香香氣十足，若要入菜，可與青椒、高麗菜、白菜或蒜苗等不同蔬菜，一起下鍋炒；如果擔心太鹹，可先川燙再炒菜，味道更清淡。

花蓮吉安鄉南華村長蕭萬生與妻子林鳳珠自製30年臘肉，特別選用花蓮溫體豬肉。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉南華村長蕭萬生與妻子林鳳珠自製30年臘肉，特別選用花蓮溫體豬肉。記者王思慧／攝影

甘蔗 防腐劑 高麗菜

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