與毛小孩歡喜過年 基隆產發處提醒飼主備妥用品及藥品

農曆春節將到，基隆市政府產業發展處提醒家中有飼養寵物的飼主，年節期間寵物用品店及醫院多會休息，在放假前記得要幫家中的毛小孩準備好年節期間需用的用品及足量的飼料，有慢性病用藥的寵物，也建議先向動物醫院備好藥品，讓毛小孩也能安心過新年。

產發處表示，7天連假大部分動物醫院都休診，產業發展處彙整20家動物醫院休診及看診時間表，提供飼主帶毛小孩就醫參考，建議就診前可再以電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。就醫資訊可上基隆市動物保護防疫所網站查詢。

動保所提醒，過年連假期間仍須注意寵物作息，外出遊玩要繫好牽繩或以箱籠攜帶，做好防護措施，不要將寵物單獨留置車上避免發生危險，有慢性病的寵物應事先洽動物醫院開立常備藥物，規律服藥，另亦要注意不要讓寵物飲食過量，或餵食太多過度油膩、鹹辣的飯菜，容易引起寵物腸胃不適。

產業發展處長黃健峰表示，過年期間，市府對於寵物銀行動物收容所的所有收容犬、貓，也會專責的動保員提供充足的飼料、罐頭、零食，並每日清掃、餵食、保暖，提供最完善的照顧。提醒醒寵物銀行動物收容所過年連假期間僅2月10日開放認領養，其餘時間不開放。

動保所表示，有意在新年認養犬貓的市民，可以在年假期間上網挑選喜愛的犬貓，寵物銀行收容動物的照片、年齡、性別、毛色、品種等詳細資訊已公布於行政院農業委員會建置「全國動物收容管理系統」https://reurl.cc/zbN0Kp，提供民眾遠距離服務。