業者抗礦石稅漲幅太大勝訴 花縣府將提再審和釋憲

花蓮縣政府訂定自治條例開徵礦石稅10餘年，是縣內最大筆自有財源，有業者不服民國105年起徵收稅額漲幅太大，提起行政訴訟，日前勝訴確定；縣府表示，將依法提再審和釋憲。

花蓮縣政府依地方稅法通則規定，自民國98年起訂定礦石稅自治條例，屆滿後須重新訂定自治條例才能再次開徵，最長開徵年限4年。

有業者不滿105年6月28日公布的「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，徵收稅額每公噸比上期新台幣10元暴增為70元，認為違反地方稅法通則調漲30%上限的規定，申請復查、訴願接連遭縣府駁回，業者提出行政訴訟。

台北高等行政法院法官認為漲幅違反地方稅法通則第4條第1項，稅額調高上限在30%內的規定，乃屬無效，判決業者福安礦業公司勝訴，花蓮縣地方稅務局不服再提上訴，上月21日遭最高行政法院駁回，全案確定。

花蓮縣政府地方稅務局長呂玉枝今天指出，已收到判決書，經律師團研議，認為行政訴訟是針對105年礦石特別稅自治條例，和3月即將開徵的礦石稅法源不一樣，會採個案認定。

地方稅務局也發表聲明，對於判決深表遺憾，強調開徵礦石稅經議會三讀通過，再依法報請財政部、內政部及行政院主計總處同意備查在案，符合法定程序，將依法提起再審，並向大法官會議聲請釋憲。

現行的「花蓮礦石開採景觀維護特別稅自治條例」去年獲議會通過，稅額維持每公噸70元，開徵期限調整為1年。縣府主計處指出，今年度預算編列10.3億元礦石稅收，占全年歲入241億元的4%，比重很高，因地方稅務局要提起再審，今年度預算暫不受影響。