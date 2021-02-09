卑南大南溪上游崩塌形成堰塞湖 下游行水區禁入

台東卑南鄉東興村大南溪上游12公里處日前發生崩塌形成堰塞湖，台東林管處協請空勤總隊進行空勘，確認沒有立即危險，仍會設置警告標誌，公告崩塌處下游行水區禁止進入。

台東林區管理處今天指出，陸續接獲東興村民通報，大南溪下游水量先是減少約2/3，之後水量逐漸增加且水質偏濁，林管處委託國立成功大學防災研究中心執行無人機拍攝，昨天再協請空勤總隊進行空勘，於大南溪上游約12公里處發現堰塞湖。

台東林管處指出，初步判斷崩塌處右岸邊坡風化，導致土石崩落阻塞河道，形成寬約25公尺、高20公尺，長50公尺土石堆積，蓄積水量約2.5萬立方公尺。

台東林管處、成大防災中心依據空勘影像、堰塞湖位置等情資綜合研判，認為堰塞湖地點距離下游住宅區較遠，且蓄積水量不大，且已有滲流現象，暫無立即危險。

台東林管處指出，已啟動國有林地堰塞湖應變標準作業程序，持續觀測溪水狀況，掌握堰塞湖變動，為確保安全，也協同當地政府加強春節期間宣導工作，河道阻塞未解除前，禁止進入。