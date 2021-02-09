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花蓮慈濟引進鼻咽採檢機器人 盼降低接觸風險

中央社 / 花蓮縣9日電

花蓮慈濟醫院引進自動鼻咽採檢機器人，利用機器手臂取代醫護人員人工採檢，降低接觸傳染風險。院方指出，目前針對前線醫護團隊進行教育訓練，預計農曆年後啟用。

慈濟醫院指出，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，醫護人員採檢時需要花約20分鐘穿上隔離衣，用採檢棒深入民眾鼻咽或口咽，15秒採檢時間對醫護人員來說，仍是高危險環境。

慈濟醫院指出，鼻咽採檢機器人可自動辨識病患臉部結構，確定鼻孔位置，自動導引深入鼻腔採集病患檢體，採檢時間約90秒，節省醫護人員花費在採檢的體力跟精力。

急診部主任陳坤詮說，自動鼻咽採檢機器人的臉部辨識結構功能及AI智慧機器手臂的精準操作，使醫護人員在採檢時的感染風險降低，對於受檢者而言，不會因人為的輕微晃動而刺激鼻腔，採檢的體驗也較為舒適。

花蓮慈濟醫院引進台灣業者鈦隼生物科技公司研發的「自動鼻咽採檢機器人」，是全球第一台結合臉部辨識醫療3D定位、機器手臂等高端技術的鼻咽採檢機器人，今天在院內組裝後，預計明天起進行急診醫護團隊教育訓練，農曆年後正式啟用。

醫護人員 慈濟 疫情

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