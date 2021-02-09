花蓮年徵10億礦石稅 漲幅過大被判敗訴 縣府將提再審

花蓮縣政府訂定自治條例開徵礦石稅，有業者不服105年起徵收稅額漲幅太大，提起行政訴訟，縣府近日被判敗訴確定。由於花蓮礦石稅年徵9、10億元，占全年預算歲入約4%，是花蓮最大筆自有財源，是否影響地方財政，引起關注。縣府表示，將依法提起再審和釋憲。

地方憂心，若依此案例，影響礦石稅開徵，花蓮縣每年不但損失巨額稅收，若業者以每噸超徵60元要求退稅，以一年開採1285萬餘噸計算，5年要退還的總金額恐怕高達38點5億餘元。

花蓮縣府從民國98年起訂定礦石稅自治條例，依地方稅法通則規定，特別稅最長開徵年限4年，屆滿後縣府須重新訂定自治條例才能開徵。縣府105年6月28日公布「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，徵收稅額每公噸70元，比上一期的10元多了60元。福安礦業公司認為違反地方稅法通則調漲30%上限的規定，申請復查、訴願接連遭縣府駁回。

福安礦業提出行政訴訟，台北高等行政法院法官認為漲幅違反地方稅法通則第4條第一項，稅額調高上限在30%內的規定，乃屬無效，判決福安勝訴，花蓮縣地方稅務局不服再提上訴，近日遭最高行政法院駁回，全案確定。

地方稅務局長呂玉枝說，已收到判決書，近日與律師團研議，認為行政訴訟標的是上一次礦石特別稅自治條例，和目前開徵的礦石稅法源不一樣；此外，這次判決下來的是107年1月1日至6月30日向福安徵收的5687萬5052元，福安提起的還有其他幾案，會採個案認定。

地方稅務局也發表聲明，強調開徵礦石稅經議會三讀通過，再依法報請財政部、內政部及行政院主計總處同意備查在案，其中財政部曾於106年邀集各專家學者召開「地方稅法通則座談會」，再次說明特別稅無30%的稅額調整限制。

地方稅務局強調，特別稅立法過程各中央監督機關均未表示有任何違法之處，符合法定程序，對於最高行部分法官審判時，未能尊重立法機關的決策，糾正北高行的錯誤判決，深表遺憾，將依法提起再審，並向大法官會議聲請釋憲。

現行的「花蓮礦石開採景觀維護特別稅自治條例」去年獲議會通過，稅額維持70元，但開徵期限縮短為1年。縣府今年度預算編列10.3億元礦石稅收，占全年歲入241億元的4%，比重相當高。縣府主計處表示，預算已通過，且地方稅務局要提起再審，全案還未確定，目前不受影響，會密切注意後續發展。