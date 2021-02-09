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卑南大南溪上游堰塞湖疑滲流引恐慌 林管處:無立即危險

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣卑南鄉大南溪上游堰塞湖位置示意圖。圖／台東林管處提供
台東縣卑南鄉大南溪上游堰塞湖位置示意圖。圖／台東林管處提供

台東卑南鄉東興村大南溪上游於本月5日凌晨崩塌形成堰塞湖，溪水一度乾涸，近日大南溪水流卻逐漸增多，且水質混濁，引發下游社區民眾恐慌，擔心堰塞湖滲流即將崩毀。台東林管處勘查認定距離略遠且水量不多，應無立即危險，但會設置警告標誌，公告崩塌處以下河川行水區禁止進入。

大南溪上游12公里處發生小規模土石崩落阻塞河道，台東林管處6日緊急勘查，委託成功大學防災研究中心以無人機空拍，8日搭空勤隊直升機空勘，初步確認對下游社區無立即危險。

林管處表示，本月5日上午10點左右接獲農水署台東處及東興村長陳興榮通報，指大南溪發生溪水水量明顯降低，判斷上游有崩塌導致溪流堰塞。林管處聯繫成大防災中心啟動緊急災害勘查，發現是大南溪右岸邊坡風化土石崩落阻塞河道，形成寬約25公尺、高20公尺，長50公尺土石堆積，蓄水量約2萬5千立方公尺。

林管處與成大防災中心分析空勘影像，認為堰塞湖地點離下游民居尚遠，且蓄積水量不大，下游側已開始滲流現象，無立即性危險。但為確保安全，仍請社區巡守隊觀測回報大南溪水狀況，也會監測衛星影像掌握堰塞湖變動，相關情資同步通報縣府和卑南鄉公所。

台東縣卑南鄉大南溪上游堰塞湖空拍影像顯示水量不多。圖／台東林管處提供
台東縣卑南鄉大南溪上游堰塞湖空拍影像顯示水量不多。圖／台東林管處提供

台東 崩塌 成大

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