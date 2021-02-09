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微型保險逾萬台東弱勢縣民加入 2月擴大到身心障礙者

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左二）等人到王姓男子家中致贈微型保險證明。記者施鴻基／攝影
台東縣長饒慶鈴（左二）等人到王姓男子家中致贈微型保險證明。記者施鴻基／攝影

台東縣府去年底媒合中國、南山人壽捐贈縣內中低、低收入戶縣民1年期微型團體傷害保險，保額最高30萬元，本月又爭取擴大投保對象，納入15到70歲輕、中度身心障礙符合承保條件者，全縣已有1萬519人加保。縣長饒慶鈴今天和南山人壽經理李姍芳到卑南鄉太平村，為王姓低收入戶送投保證明。

去年卑南鄉一場火災奪走2人生命，縣府啟動急難救助關懷機制及喪葬補助，但金額偏低，於是希望透過民間資源協助，爭取意外險補助。首批中國人壽去年12月起發送，第2批南山人壽上月起也陸續寄發，新納入的身心障礙輕中度年後寄發。

社會處表示，先前急難救助僅5萬元，幫助有限，所以縣府爭取人壽公司免費提供協助，每人每年200多元的保費由保險公司負擔，為縣內低收、中低收加一層保障。

李姍芳解釋說，意外險身故保額最高30萬元，如因事故發生相當殘障等級，通常也有超過 5萬元的保額。

王姓低收人戶目前是縣府以工代賑人員，但期限已到最後1年，即將面臨失業問題，他妻子來自越南，迄今還沒有身分證，2人育有2女，但妻子和大女兒都有疾病，生活相當艱困。王姓男子說，他很感謝縣府和人壽公司提供保障，讓他們日子更有保險。

保險 低收入戶

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