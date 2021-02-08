歡樂宜蘭年因疫情停辦 林姿妙錄影宣導防疫走春

今年「歡樂宜蘭年」系列活動因疫情停辦，宜蘭縣長林姿妙日前錄製一段影片，除祈求疫情早日消退，也希望民眾在做好防疫措施下，前往中興文化創意園區走春。

已有28年歷史的「歡樂宜蘭年」系列活動原本春節前後在中興文創園區舉辦，但受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，縣府在元月中旬已宣布停辦。

宜蘭縣文化局今天表示，往年除夕夜，「歡樂宜蘭年」都會舉辦起爐儀式，供民眾祈安祝願；雖今年活動停辦，但縣府日前邀請林姿妙錄製一段影片，除有林姿妙在文化中心廣場引燃火爐，將寫有「牛轉乾坤、闔家安康、福照蘭陽」的祈福卡，投入火爐內告祭上天，期盼揮別過去一年的陰霾、也象徵「歡樂宜蘭年」的爐火今年沒有中斷，明年民眾再一起圍爐守歲過新年。

此外，影片中，林姿妙前往宜蘭人信仰中心冬山鄉草湖玉尊宮，祈求上天保佑縣民，新的一年宜蘭經濟繁榮。

文化局指出，這次春節中興文創園區雖取消「歡樂宜蘭年」系列活動，但從2月起，推出新改版充滿濃濃年味的光雕秀，園區也增添大型華麗燈飾，透過光影及彩燈，展現園區百年歷史建築「越夜越美麗」的獨特韻味。

影片最後希望民眾在年節期間，做好防疫工作，勤洗手、戴口罩，出入公共場所配合量體溫、保持社交距離，並前往屬於戶外空曠的中興文創園區走春。這部影片在春節期間，將分別在林姿妙臉書粉絲團、縣府官方臉書粉絲團露出。