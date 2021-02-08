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腸扭轉阻塞缺血險致死 ICG螢光影像輔助動刀救回一命

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭一名王先生腹部劇烈疼痛，被家人送往急診，經查是腸扭轉導致缺血(示意圖)，透過ICG螢光影像輔助動刀，救回一命。圖／博愛醫院提供
宜蘭一名王先生腹部劇烈疼痛，被家人送往急診，經查是腸扭轉導致缺血(示意圖)，透過ICG螢光影像輔助動刀，救回一命。圖／博愛醫院提供

急性腸繫膜動脈阻塞(腸缺血)有可能喪命，宜蘭77歲王先生因為食道癌接受化療，日前返家後，腹部突然劇烈疼痛，送急診查出是急性腸繫膜阻塞缺血，外科醫師透過ICG螢光影像系統顯影的協助，確認腸扭轉的程度尚未導致腸壞死，立即把腸管復位，避免切除腸子的下場。

羅東博愛醫院一般外科主任柴康莊表示，急性腸繫膜動脈阻塞的死亡率高，短時間內就可能造成腸壞死，進而引發休克與敗血症，急需立刻安排手術；在一般情況下，外科醫師必須以肉眼分辨判斷腸管狀態，切除壞死處、保留完好處，並進行仔細的腸道吻合後縫合，過程中若稍有不慎，無論是少切除壞死的腸管、多切除完好的腸管或接縫時穩合不佳，都會導致病人的併發症或增加感染風險。

羅東博愛醫院率先將ICG螢光影像系統引進蘭陽地區，螢光影像系統可以應用於各種外科手術，透過靜脈注射顯影藥物與螢光內視鏡相互搭配，病人體內血液灌流正常的部位會呈現「綠色」螢光，反之則無法顯影，可協助醫師判斷下刀處與縫合位置，手術中大約使用0.1到3西西的顯影劑，透過肝臟代謝，不會對人體產生危害，也降低病人對手術的不安。

柴康莊說，最近幾年ICG螢光影像系統被引進台灣，協助外科醫師在手術中清晰看見組織管路走向與血管位置，無論是確認腫瘤定位、精準切除病灶、術中保留健康組織，或切除病灶後的組織縫合，大幅提升外科醫師的手術精準度與手術品質，讓動刀的風險下降，同時也降低病人術後的併發症與二次手術風險。

ICG螢光影像系統透過靜脈注射顯影劑與螢光內視鏡相互搭配，病人血液灌流正常的部位會呈現「綠色」螢光，反之則無法顯影，可協助醫師精準下刀。圖／博愛醫院提供
ICG螢光影像系統透過靜脈注射顯影劑與螢光內視鏡相互搭配，病人血液灌流正常的部位會呈現「綠色」螢光，反之則無法顯影，可協助醫師精準下刀。圖／博愛醫院提供

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