腸扭轉阻塞缺血險致死 ICG螢光影像輔助動刀救回一命

急性腸繫膜動脈阻塞(腸缺血)有可能喪命，宜蘭77歲王先生因為食道癌接受化療，日前返家後，腹部突然劇烈疼痛，送急診查出是急性腸繫膜阻塞缺血，外科醫師透過ICG螢光影像系統顯影的協助，確認腸扭轉的程度尚未導致腸壞死，立即把腸管復位，避免切除腸子的下場。

羅東博愛醫院一般外科主任柴康莊表示，急性腸繫膜動脈阻塞的死亡率高，短時間內就可能造成腸壞死，進而引發休克與敗血症，急需立刻安排手術；在一般情況下，外科醫師必須以肉眼分辨判斷腸管狀態，切除壞死處、保留完好處，並進行仔細的腸道吻合後縫合，過程中若稍有不慎，無論是少切除壞死的腸管、多切除完好的腸管或接縫時穩合不佳，都會導致病人的併發症或增加感染風險。

羅東博愛醫院率先將ICG螢光影像系統引進蘭陽地區，螢光影像系統可以應用於各種外科手術，透過靜脈注射顯影藥物與螢光內視鏡相互搭配，病人體內血液灌流正常的部位會呈現「綠色」螢光，反之則無法顯影，可協助醫師判斷下刀處與縫合位置，手術中大約使用0.1到3西西的顯影劑，透過肝臟代謝，不會對人體產生危害，也降低病人對手術的不安。