預期旅遊及返鄉車潮 蘇花中橫花蓮市區交通疏導
春節連續假期將屆，預期民眾旅遊及返鄉車潮，針對蘇花、中橫、花蓮市區等處，花蓮縣警察局編排交通疏導專案工作，規劃定點疏導與機車巡邏崗哨，紓解交通壅塞。
花蓮縣警局新城分局表示，春節連續假期交通疏導工作執行時間為2月10日至16日共7天，針對台9、台8線、台14甲線、七星潭風景區等重要路段、路口，規劃32處定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，增加見警率，遇有堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。
為提升大眾運輸優先性，春節連假實施時段性開放大客車行駛蘇花改路肩，花蓮和中至和仁路段，規劃動線為中仁隧道北口至南口。和平、崇德地區實施大客車優先道，鼓勵民眾利用大眾運輸工具。
為避免大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊（蘇澳-崇德段），因此特定時間管制21公噸以上大貨車進入。
另外，紓解連假湧入太魯閣的車潮與人潮及提供優質遊園環境，太魯閣國家公園管理處表示，2月13日至15日提供免費遊園專車，一般車輛不開放通行；管制路段為中橫台8線天祥至太魯閣口及太魯閣大橋北端至錦文橋北端；管制時間為7時至15時，僅11時30分放行30分鐘。
至於花蓮市區，警方表示，依往年經驗春節期間，中正路人潮多、號誌多，易造成行車速度緩慢，因此規畫金三角商圈路段擺設交通錐及伸縮連桿，禁止車輛左轉，同時禁止沿線支道車輛穿越及左轉，避免造成回堵。花蓮火車站前也是交通熱點，將實施車輛分流，國聯四路第1、2車道為「送客專用車道」，第3、4車道為「載客專用車道」。
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