林右昌慰勞清潔隊員 除夕夜基隆17處地點供民眾丟垃圾

農曆新年腳步越來越近，基隆市環保局表示，配合民眾年終大掃除，清潔隊員10日（周三）停休，當天仍收運垃圾。11日（除夕）下午清潔車會巡迴清運垃圾到6點，當晚停收垃圾，但會在全市17處地點停放垃圾車，當晚7點到11點供民眾處理家中垃圾，迎接新年。

基隆市長林右昌下午1點前往清潔隊第1區隊，慰勉隊員年前辛勞時說，環保局同仁很多工作的細節，今年都有進步。像收運垃圾的時候，看到年紀比較大，比較沒有力氣的人，很多隊員會主動幫忙提垃圾、丟垃圾。清潔車駕駛也不會像以前，「時間到了」就開走，讓民眾在後面追。

林右昌表示，環保局的業務、工作和清潔狀況一年來做的非常好，獲得很多市民肯定。清潔隊員每天和市民接觸，一個小小的貼心動作，代表的是基隆市政府的進步，希望好的服務態度能夠繼續延續下去。

環保局規畫年終大掃除暨春節期間市容整潔計畫，清潔隊員每周周三、周日原本停收垃圾，年前停休，7日和10日都會出勤，照平日路線和時段收運垃圾。

11日（除夕）晚上停收垃圾，但下午1點起各行政區都會有清潔車巡迴清運垃圾到6點。當晚7點到11點在全市17處定點停放垃圾車，方便民眾處理家中垃圾。12日（初一）到14日（初三）停止收運垃圾，每日上午8點到12點開放民眾將家戶垃圾，載運到天外天焚化廠地磅室前垃圾子車丢棄。

除夕當晚全市17處停放垃圾車地點：

仁愛區：愛三路83號（仁愛眼鏡旁巷道）、愛一路19號對面、仁五路31巷口、孝三路25號對面（三總醫院後門口）。

中正區：義二路266號附近、祥豐街──聖母診所、八尺門入口處（原住民會館廣場）、忘憂谷入口處。

信義區：信義區公所（信二路179號對面）、東信路312號對面。

中山區：仁正國宅（中山二路85號邊）、西定加油站對面（西定路223號）。

安樂區：麥金路435號旁停車場、崇德路1號前、情人湖入口（基金一路208巷口）。

暖暖區：源遠路78之1號。