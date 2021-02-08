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居服員對個案家庭幫助大 林姿妙爭取首輛居服巡迴車

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
居家服務員對於家有失能個案的家庭幫助很大，縣長林姿妙爭取全縣首輛居服巡迴車，讓居服員巡迴服務時的交通工具更安全。圖／縣府提供
居家服務員對於家有失能個案的家庭幫助很大，縣長林姿妙爭取全縣首輛居服巡迴車，讓居服員巡迴服務時的交通工具更安全。圖／縣府提供

居家服務員每周排時間到案家服務，案主只需負擔鐘點計費其中的少許支出，對於家庭的幫助很大，但居服員四處奔波巡迴案家服務，風吹日灑、辛苦且危險。宜蘭縣政府爭取民間資源，今天由台北金鷹扶輪社捐贈宜蘭縣第一輛「社區居家服務巡迴車」，提供聖嘉民老人長照中心使用。

家裡請外籍看顧每月2萬多元，而居家服務員採鐘點計費服務，可提供失能家庭不同選擇；若以居服員服務一小時費用100元為例，案家支付16元、其餘84元由政府補助，低收入戶則免費，案家可視情況及服務的需求項目，每周可以申請一到兩天，減輕支出負擔，又能做到陪伴、打掃、備餐或沐浴等服務。

居家服務嘉惠許多家庭，但宜蘭經常雨下不停且入冬寒流低溫急凍，使得居家服務員騎車前往服務的路上備加困難，還曾經發生居服員為了趕路到案家，半途出車禍。縣長林姿妙了解相關困境後，積極聯繫各單位努力爭取，終於有了曙光。

縣府爭取到台北市金鷹扶輪社捐贈「社區居家服務巡迴車」，這也是全縣第一輛給居服員使用的5人座車輛，今天舉行捐車典禮，在聖嘉民呂若瑟神父灑聖水祈福儀式中，迎接這輛嶄新的社區服務巡迴車。

金鷹扶輪社捐給全縣居服員使用量大的聖嘉民，讓居服員可以開著這輛巡迴車，縱使在雨季與寒流之際，也能安全穿梭的鄉間小路及山林中，前往案家服務。

台北市金鷹扶輪社劉秀美社長感念天主教靈醫會對宜蘭鄉親如同親人般照顧，發揮扶輪社的愛心與社區服務的精神，她除了以畫展義賣所得，並號召全體社友共同捐贈這輛車。

長照所統計，宜蘭共有23間居家服務提供單位，109年服務3362人，服務量能達30萬8143人次，天主教靈醫會聖嘉民老人長期照顧中心(養護型)108年開始提供失能個案居家服務，其服務量能快速成長，縣府期待能有更多善心團體，加入居服車的捐贈行列。

居家服務員對於家有失能個案的家庭幫助很大，縣長林姿妙爭取全縣首輛居服巡迴車，讓居服員巡迴服務時的交通工具更安全。圖／縣府提供
居家服務員對於家有失能個案的家庭幫助很大，縣長林姿妙爭取全縣首輛居服巡迴車，讓居服員巡迴服務時的交通工具更安全。圖／縣府提供

居服員 寒流 長照

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