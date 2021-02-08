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花蓮檢察長宿舍初一開放 辦市集展覽活化社區

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮檢察長宿舍改造為文青風咖啡館，不時舉辦展覽、市集，以及導覽走讀活動。記者王思慧／攝影
花蓮檢察長宿舍改造為文青風咖啡館，不時舉辦展覽、市集，以及導覽走讀活動。記者王思慧／攝影

有85年歷史的花蓮檢察長宿舍座落於市區三民街上，建於日據時期，文化局定為縣定古蹟，並委外經營，改造為文青風咖啡館，不時舉辦展覽、市集，以及導覽走讀活動，吸引更多人認識在地歷史文化，將於大年初一（12日）開始試營運，預計成為花蓮新興景點之一。

檢察長宿舍為日式木構官舍，入口門廊有獨特的牛眼窗裝飾，及左右柱子的造型設計，保存大致完整，為活化運用，委外交由在地青年吳科星、陳奕璇經營，開設「斗宅。揀茶舍」咖啡館，以保留建物原有空間前提下，加入日式設計字樣、復古沙發、坐墊及塌塌米，遊客可感受日式家庭的生活起居空間。

吳科星表示，這裡除了是遊客喝咖啡的地方，將會活用空間，邀請在地小農等單位，舉辦常態的「好咖樂市」市集，也有導覽、講座等活動，並歡迎學校異地教學，傳達日式建築下的花蓮歷史沿革，並發展為地方創生，活化社區。

他說，檢察長宿舍保留日式住家的起居房間，有洋式的接待室、日式的書齋、座敷、次之間及居間等，加上戶外庭院空間，最多可容納100人。進入室內須量體溫、消毒，非食用食物時應戴口罩，咖啡館前後通風，沒有密閉空間，做好防疫措施。

陳奕璇表示，目前提供咖啡、茶飲、甜點及「檢察長弁當」，其中「弁當」口味有日式咖哩、台式滷煮口味，各限量20份，咖哩加入咖啡融合，有獨特香氣；滷煮則由媽媽掌廚，讓人有回到家的懷念回憶。

「斗宅。揀茶舍」咖啡館於12日試營運，營業時間早上12點到晚上9點，過年照常營運，之後固定休每周四，店裡還有黑柴「斗財」與赤柴「囍妹」，陪伴遊客喝咖啡並感受日式古蹟風華。

「斗宅。揀茶舍」咖啡館推出「檢察長弁當」，其中「弁當」口味有日式咖哩、台式滷煮口味，各限量20份。記者王思慧／攝影
「斗宅。揀茶舍」咖啡館推出「檢察長弁當」，其中「弁當」口味有日式咖哩、台式滷煮口味，各限量20份。記者王思慧／攝影
為活化運用檢察長宿舍，花蓮文化局委外交由在地青年吳科星（右）、陳奕璇經營，開設「斗宅。揀茶舍」咖啡館，未來辦市集、展覽活動，活化社區。記者王思慧／攝影
為活化運用檢察長宿舍，花蓮文化局委外交由在地青年吳科星（右）、陳奕璇經營，開設「斗宅。揀茶舍」咖啡館，未來辦市集、展覽活動，活化社區。記者王思慧／攝影
「斗宅。揀茶舍」咖啡館以保留建物原有空間前提下，加入日式坐墊及塌塌米，遊客可感受日式家庭的生活起居空間。記者王思慧／攝影
「斗宅。揀茶舍」咖啡館以保留建物原有空間前提下，加入日式坐墊及塌塌米，遊客可感受日式家庭的生活起居空間。記者王思慧／攝影

咖啡館 宿舍 古蹟

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