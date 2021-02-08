快訊

土人、唐人或華人？印尼華人的稱呼與認同流變

六星連珠在水瓶！唐綺陽：凸顯人際關係碰撞 2星座春節財運強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東春節期間部分醫療院所照常服務

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東春節期間部分醫療院所照常服務。本報資料照片
台東春節期間部分醫療院所照常服務。本報資料照片

今年春節從除夕2月11日到初五2月16日，台東縣聖母醫院之外，其餘醫院24小時提供急診服務，初五門診恢復正常，洗腎診所照常服務。衛生局另表示，10日至16日依然提供居家等長照服務，但家庭托顧僅限10、11、15和16日，交通車接送服務限10日及16日，餐飲服務則限特殊個案，都須事先申請。

台東縣春節期間醫院看診時間及科別如後，關山慈濟醫院腎臟內科、骨科、腸胃內科、神經外科、耳鼻喉科和女性整合門診；衛福部台東醫院家醫科、精神科、外科、牙科、骨科和內科；台東基督教醫院除夕上午提供內科、家醫科、祕尿科、兒科門診。

診所除夕上午僅部分診所看診，除夕下午起至初三大部分休診，初四起陸續恢復門診。台東市東和外科除夕至初五全天提供門診服務、宏霖中醫診所除夕至初五上下午也提供門診。

縣內設置洗腎床診所包括陳明正內科診所、東興內科診所及東興關山診所春節期間照常服務；蘭嶼、綠島衛生所皆提供全天門診；大武衛生所及台東醫院成功分院提供24小時緊急醫療服務。

台東 衛生所 春節

延伸閱讀

2021年拚經濟！加工出口區廠商春節期間仍正常生產

高雄美濃、杉林花海迎賓 春節出遊可走替代道路

總統今年無春節參香行程 一元福袋改發送堅守崗位同仁

桃園「永安漁港綠色隧道」 春節初二至初六加強交管

相關新聞

台東春節期間部分醫療院所照常服務

今年春節從除夕2月11日到初五2月16日，台東縣聖母醫院之外，其餘醫院24小時提供急診服務，初五門診恢復正常，洗腎診所照...

籌措財源 台東學校推屋頂光電

台東縣政府公共債務逾45億，看中日照充足特性，鼓勵各校出租屋頂設太陽能發電板。縣府估算百餘處學校、機關屋頂至少可提供約1...

花蓮中央路易塞 縣府規畫左轉道

貫穿花蓮市、吉安鄉的中央路，是市區重要外環道路，車流量大，但雙向僅4車道，交通尖峰時段常因左轉車占住內側車道，直行車在外...

【瘋地熱／下】地熱公園成人氣王 對岸野溪地熱危險卻無法管

連2年奪下宜蘭縣風景區人氣王的清水地熱公園，早年是不少人燙傷換來的合法身分，如今這裡紅了，對岸的野溪卻熱鬧依舊，假日許多吉普車開到野溪煮蛋、露營，前年溪水暴漲還造成人車受困，由消防隊驚險救出，盡管林管處在溪床豎立的「露頭水溫高，避免停留」告示牌，仍不減大家遊興

【瘋地熱／上】跳票？台灣首座地熱電廠發電量掛蛋 宜縣府這樣說

全台第一座地熱商業運轉發電廠能否成功，各界引頸企盼，去年12月18日應該要併網發電，但已過了一個多月，電廠併聯發電量還是掛0，形同跳票。宜蘭縣政府表示，廠商遇到不可抗力因素延後併聯，預定今年5月商轉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。