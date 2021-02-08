台東春節期間部分醫療院所照常服務

今年春節從除夕2月11日到初五2月16日，台東縣聖母醫院之外，其餘醫院24小時提供急診服務，初五門診恢復正常，洗腎診所照常服務。衛生局另表示，10日至16日依然提供居家等長照服務，但家庭托顧僅限10、11、15和16日，交通車接送服務限10日及16日，餐飲服務則限特殊個案，都須事先申請。

台東縣春節期間醫院看診時間及科別如後，關山慈濟醫院腎臟內科、骨科、腸胃內科、神經外科、耳鼻喉科和女性整合門診；衛福部台東醫院家醫科、精神科、外科、牙科、骨科和內科；台東基督教醫院除夕上午提供內科、家醫科、祕尿科、兒科門診。

診所除夕上午僅部分診所看診，除夕下午起至初三大部分休診，初四起陸續恢復門診。台東市東和外科除夕至初五全天提供門診服務、宏霖中醫診所除夕至初五上下午也提供門診。

縣內設置洗腎床診所包括陳明正內科診所、東興內科診所及東興關山診所春節期間照常服務；蘭嶼、綠島衛生所皆提供全天門診；大武衛生所及台東醫院成功分院提供24小時緊急醫療服務。