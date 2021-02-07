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避疫情群聚 門諾壽豐病友改至病房圍爐

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今年受到疫情影響避免群聚，門諾壽豐分院首度改至各病房舉行圍爐活動。圖／門諾醫院提供
今年受到疫情影響避免群聚，門諾壽豐分院首度改至各病房舉行圍爐活動。圖／門諾醫院提供

年節將至，門諾醫院壽豐分院病友團圓圍爐活動，今年受到疫情影響避免群聚，首度改至各病房舉行。分院長莊永鑣表示，雖無法像往年在大廳齊聚一堂的熱鬧，但各病房仍布置得很有年味，病友們享用豐盛年菜，不減過節的溫馨氣氛。

由元大文教基金會贊助的圍爐活動，今年因為疫情關係，在各護理站的協助下，病友們在各自病房圍爐。住在壽豐院區已有6年的吳先生說，每年最期待的就是圍爐活動，今年受疫情影響，一度擔心圍爐取消，很高興能在病房與大家團聚。

莊永鑣說，農曆年是國人最重視的節日，壽豐分院主要以收治身心障礙及失智長輩居多，為彌補許多病友無法回家過年的遺憾，因此每年在元大文教基金會的贊助下，分院於一樓大廳舉辦圍爐活動。

他表示，今年受疫情影響，原本考慮暫緩舉行，但考量到病友的期待，經由各單位的討論，決定將圍爐活動移至各病房舉行，不僅拉大桌距，用餐時也不喧嘩，透過病房播放的應景音樂，也能感受過年的溫馨。

護理部主任蘇筱雯說，很多住民住在分院多年，許多的因素無法回家團聚，每年的圍爐活動，對病友們來說，不僅可緩解無法返家團圓之苦，也能舒緩內心不安的情緒，儘管今年改在病房內圍爐，但看到病友們滿足的表情，也感到很欣慰。

外燴餐車將佳餚送至各病房，讓住院多年的病友也能圍爐團聚。圖／門諾醫院提供
外燴餐車將佳餚送至各病房，讓住院多年的病友也能圍爐團聚。圖／門諾醫院提供

疫情

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