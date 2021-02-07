人群聚集傳染風險提高 夜市傳統市場舉牌宣導戴口罩

農曆過年前上市場採買民眾增加，基隆廟口、愛四路夜市年假人潮也變多，基隆市政府展開「走動式宣導」，以舉牌方式在傳統市場、夜市區域走動，提醒民眾配合防疫戴口罩，大家一起努力，度過開心又健康的新年假期。

再過幾天就是農曆新年，近日天氣不錯，不少人把握時間出門採買年貨。原本下午4點開始營業的愛四路夜市，也從2月6日凌晨零時起，比照廟口夜市區1天24小可營業，時間到2月21日共16天，方便民眾消費購物。

基市產業發展處長黃健峰說，基隆是個人情味濃厚的城市，年節期間採買年貨人潮非常多，各地傳統市場人來人往，相當熱鬧。防疫期間為了維護民眾健康，產發處已與各市場自治會聯繫，要求攤商必須戴口罩，落實各項防疫措施。

產發處表示，疫情尚未消除，大量人群聚集會提高傳染風險，因此已在人潮聚集場所，如傳統市場、夜市等處進行走動式防疫宣導，由工作人員舉牌勸導民眾戴口罩、保持社交距離，用餐盡量以外帶取代內用。