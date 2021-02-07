春節期間 卑南鄉初鹿文泰路、忠孝路口將管制
台9線初鹿牧場周邊道路春節期間經常塞車，台東警分局今年照例在初鹿村忠孝路、文泰路口交通管制，春節假期文泰路改為單行道，本月10日至16日每天上午8點到晚間8點交管預祝導車流；台9線鹿鳴橋南端至初鹿加油站間往年常有右側超車及違規停車情況，將擺交通錐、派巡邏警力取締。
台東警分局長鍾德勳說，台東著名風景區春節吸引大批遊客踏青，容易形成車多壅塞狀況，如初鹿龍過脈，依往年經驗忠孝路與文泰路口尖峰時段為北上上午10點到下午1點、南下下午3點到7點車流量將驟增。
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