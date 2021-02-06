5億元打造花蓮日出香榭大道 東段農曆年前搶先開放

花蓮縣政府發包的日出觀光香榭大道採分區施工，預計今年夏天完工。因應農曆春節來臨，為方便民眾採買、逛街，縣府決定，10日小年夜起，先開放東段鄰近重慶市場、東大門夜市約600公尺道路；此外，重慶市場後方一處縣有空地，原訂這個月整地，工期順延1個月，方便民眾停車。

日出香榭大道斥資5億餘元打造，總長千餘公尺，10日起開放的是東大門夜市原住民一條街至南京街約600公尺路段。建設處長鄧子榆說，開放路段分成兩個工區，第一工區從原住民一條街口至重慶路，是行人徒步區，嚴禁車輛進入，第二工區開放路段重慶路到南京街，這路段馬路中間規畫為行人徒步區，兩側道路可供車輛通行，考量交通安全，限速30公里。

鄧子榆表示，這次開放區塊有1萬8000平方公尺是鋪設黑白花崗岩的徒步區，有景觀高燈、綠帶植栽等設施，串連東大門夜市，可望成為花蓮新軸線。第一工區原則上從小年夜當天開放，第二工區因有零星設施還沒完成，開放時會設立圍籬，年後再採局部路段管制施工。

重慶市場有200多個攤位，是花蓮市最大傳統市場，年節前採買人潮絡繹不絕，不方便民眾停車，縣府觀光處原訂在市場後方辦理整地工程，順延到年後3月1日動工。

觀光處代理處長張志翔說，重慶市場後方福德段17地號有6筆縣土地，正規畫零售市場整體開發案，原本預定這個月1日起要整地，但在促參案尚未有廠商進駐前，決定延後到3月1日再施工，增加重慶市場周邊臨時停車空地，提供攤商及採買民眾更多停車空間。