宜蘭去年雨害「它」倖存 黃金茂谷柑今年豐收搶市

宜蘭去年秋冬連降多日豪雨，造成桶柑等柑橘類作物出現裂果，原定舉辦的桶柑評鑑會還因產量銳減停辦，但頭城鎮農會引進的黃金茂谷柑，因有不易裂果特性，病蟲害少，意外在去年豪雨肆虐中「倖存」，產量豐收，頭城鎮農會舉辦上市發表會，今宣布將擴大栽植面積，盼藉新品系增加農民收益。

頭城鎮是宜蘭主要柑橘類產區之一，以桶柑為主，每年春節前採收上市，種植總面積約200公頃；但宜蘭從去年10月至12月，因放晴天數屈指可數，使得桶柑、茂谷柑等柑橘類作物因水分過多，脹開成裂果，三星、員山、頭城都有果園受害，頭城鎮農會原訂舉辦的桶柑品質評鑑會，也因產量低，被迫停辦。

不過，在豪雨肆虐下，頭城鎮農會引進多年試種的黃金茂谷柑，意外在豪雨中「倖存」，雖然種植面積僅2公頃，但該品種經不斷改良，幾乎未因雨出現裂果，沒有傳統茂谷柑、桶柑等易裂問題，經果農培養，最近採收上市，產量較往年更多，鎮農會舉辦發表會，分享種植成果。

頭城鎮農會總幹事吳立民說，黃金茂谷柑是在2011年引進頭城種植，起初以試驗性為主，但經過10年的試驗、調整栽培模式，「十年磨一劍」今年終於達量產規模，種植面積雖僅2公頃，但總產量約3.5萬台斤，價格、品質都較桶柑穩定。

今宜蘭縣長林姿妙，到頭城鎮農會為黃金茂谷柑代言，林姿妙說，頭城近海，海面挾帶的鹽水霧氣沉降於果園，使頭城柑橘類水果品質特別好，今她也準備「宜蘭嚴選」認證，頒發給果農，代表黃金茂谷柑品質穩定，經過嚴格標準選拔上市。