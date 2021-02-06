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獲中央補助千餘萬 花蓮新城北埔路隔20年全面重鋪柏油

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣新城鄉北埔路位居鄉內行政中心，每天來往人車相當多。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城鄉北埔路位居鄉內行政中心，每天來往人車相當多。記者王燕華／攝影

花蓮縣新城鄉北埔村是全鄉最熱鬧聚落，市中心的北埔路已約20年未全段刨鋪，新城鄉公所爭取中央經費，獲原民會補助1900餘萬元，趕在農曆年前重鋪2公里柏油路面，今天熱鬧剪綵。

北埔部落道路改善工程鋪設道路總長2050公尺，寬度15公尺。鄉公所透過縣府提報「原住民族部落特色道路改善計畫」爭取經費，原民會去年核定總工程經費2133萬餘元，原民會補助1919餘萬元，鄉公所負擔213萬餘元地方配合款，上月25日開工，31日重鋪完成。

鄉公所建設課長歐陽金福說，北埔路是村內復興、北埔及東方羅馬3個部落主要聯絡道路，更是新城鄉市中心主要幹道。近20年前該路段辦理電線桿下地工程曾經重鋪後，因修繕經費龐大，多年來已經沒有再鋪過，不時有村民反映路面龜裂、不平整。

他表示，北埔路位居新城鄉行政中心，包括國軍花蓮總醫院、新城鄉衛生所、新城國中等都在這條路上，估計在這裡上班、上學、部落居民，每天約6、7000人出入，重鋪後可提供更優質的道路環境。

今天剪綵啟用，原民會主委夷將‧拔路兒、立委鄭天財、縣議員李正文及多位鄉民代表、村長都到場祝賀。鄉長何禮臺說，北埔路連結好幾個部落，是北埔最重要商圈，趕在過年前施工完成，讓鄉民及用路人有更好的生活環境，感謝縣府協助計畫提報、原民會補助經費。

夷將‧拔路兒說，原民會從105年到現在，已補助新城鄉設立3處文健站、2處部落聚會所，補助金額逾1億元，只要鄉公所提案爭取，一定會盡全力協助。

花蓮縣新城鄉北埔路已20年未修繕，鄉公所爭取原民會經費補助重鋪，今天剪綵啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城鄉北埔路已20年未修繕，鄉公所爭取原民會經費補助重鋪，今天剪綵啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城鄉北埔路已20年未修繕，鄉公所爭取原民會經費補助重鋪，今天剪綵啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城鄉北埔路已20年未修繕，鄉公所爭取原民會經費補助重鋪，今天剪綵啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城鄉北埔路位居鄉內行政中心，是重要幹道，鄉公所爭取中央補助重鋪2公里長路面。記者王燕華／攝影
花蓮縣新城鄉北埔路位居鄉內行政中心，是重要幹道，鄉公所爭取中央補助重鋪2公里長路面。記者王燕華／攝影

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