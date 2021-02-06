拜得安心！宜蘭最大金身土地公　春節「封爐」防疫

主祀金身土地公的宜蘭四結福德廟，香火鼎盛，但廟方配合防疫工作，今在農曆習俗的「送神日」當天，宣布後殿香爐「封盧」，以利空氣流通；廟方表示，春節期間廟內香火旺盛，已新設紅外線體溫檢測及服務台裝好壓克力板，另春節期間吃紅蛋、平安粥等活動停辦，僅提供民眾點燈。

四結福德廟位於宜蘭地理中心，原本為社區鄰里小廟，後來打造高20公尺的「銅雕土地公」，成為溪南新地標，也因此帶動香火；廟內則供俸一尊金身土地公，高196公分、外包1600兩純金的土地公，安座於後殿內，每年香油錢盈餘可達千萬元以上。

四結福德廟信眾來自全台，過去春節廟方舉辦「求紅包、吃紅蛋、福食平安粥」等活動，與信眾結緣，但目前新冠肺炎疫情仍在，廟方為避免春節人潮過多，今宣布春節相關活動全數停辦，進入廟內則需要遵守防疫規定。

廟方表示，即日起大門將設立紅外線體溫檢測儀，服務台使用壓克力板，加強隔離防護，避免飛沫傳播；另今為農曆習俗的「送神日」，廟內執行全面消毒、大掃除。

四結福德廟的金身土地公，安座於後殿，但後殿空間密閉，人潮有群聚疑慮，今廟方也在送神儀式過程中，宣布香後殿香爐「封爐」，以利空氣流通。