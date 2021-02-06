聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／向日葵花海映襯火車 玉里客城鐵橋有冬季限定美景
花蓮玉里鎮客城鐵橋是當地代表地標，也是喜愛追火車的鐵道迷必拍景點，鮮紅塗裝的兩座鐵橋搭配四季田野風貌，美不勝收。近日鐵橋下方有農民自發性種起向日葵，花海映襯著火車，成為當地季節限定的隱藏美景，整日吸引一批鐵道迷守候搶拍，
迎接農曆春節，玉溪地區農會以「熊」為主題，在客城鐵橋旁已收割的農田間，用大量稻草做成可愛的稻草熊，搭配互動式的農村遊具，供民眾遊憩。一旁也有農民種下大片向日葵供民眾觀賞，連日來不少民眾守在花田旁，等待後方火車通過客城鐵橋的瞬間，按下快門。
不過，有些民眾擅自闖入花田「踩花」，讓種花的林姓老農非常心痛，只要一有時間，就前往「巡田」，一看到遊客隨意步入花田立刻大喊驅趕「出去，不要進來」，一度還和遊客引發口角。
林姓老農說，最近是休耕期，他自掏腰包買種子，因為前一陣子常下雨，種了幾次，花了好幾千塊，好不容易把向日葵呵護長大，就是希望讓更多民眾欣賞。他的花田不收費，看到民眾毫不尊重隨意踩進田間只為靠近拍照，當然會心痛，希望民眾尊重，否則若人人隨意入田「踩花」，美景「大概10天就沒了」。
鐵道迷說，客城鐵橋下方是大片稻田，不論是綠油油的秧苗、金黃色稻浪、收割時的田梗等，四季都有不同風貌，天氣晴朗時藍天白雲相襯，若再加上火車點綴，更能突顯鐵橋風情。目前因為有向日葵花海，建議可參考火車時刻表，選擇有南下列車行經時，以花田為前景，是絕佳的拍攝角度。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言