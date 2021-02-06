影／向日葵花海映襯火車 玉里客城鐵橋有冬季限定美景

花蓮玉里鎮客城鐵橋是當地代表地標，也是喜愛追火車的鐵道迷必拍景點，鮮紅塗裝的兩座鐵橋搭配四季田野風貌，美不勝收。近日鐵橋下方有農民自發性種起向日葵，花海映襯著火車，成為當地季節限定的隱藏美景，整日吸引一批鐵道迷守候搶拍，

迎接農曆春節，玉溪地區農會以「熊」為主題，在客城鐵橋旁已收割的農田間，用大量稻草做成可愛的稻草熊，搭配互動式的農村遊具，供民眾遊憩。一旁也有農民種下大片向日葵供民眾觀賞，連日來不少民眾守在花田旁，等待後方火車通過客城鐵橋的瞬間，按下快門。

不過，有些民眾擅自闖入花田「踩花」，讓種花的林姓老農非常心痛，只要一有時間，就前往「巡田」，一看到遊客隨意步入花田立刻大喊驅趕「出去，不要進來」，一度還和遊客引發口角。

林姓老農說，最近是休耕期，他自掏腰包買種子，因為前一陣子常下雨，種了幾次，花了好幾千塊，好不容易把向日葵呵護長大，就是希望讓更多民眾欣賞。他的花田不收費，看到民眾毫不尊重隨意踩進田間只為靠近拍照，當然會心痛，希望民眾尊重，否則若人人隨意入田「踩花」，美景「大概10天就沒了」。