快訊

黃捷和林昶佐一早現身投票：讓仇恨在今天畫下句點

獨／44歲單親五寶爸攜女兒擠5坪大窄屋 「舊疾復發」慘斷炊

春節連假 南迴公路金香段內側車道設為大客車優先道

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
公路總局鼓勵民眾春節連假期間搭乘公共運輸，將於南迴公路金香段內側車道設為大客車優先道，其他車種行駛外側車道。記者尤聰光／攝影
公路總局鼓勵民眾春節連假期間搭乘公共運輸，將於南迴公路金香段內側車道設為大客車優先道，其他車種行駛外側車道。記者尤聰光／攝影

公路總局鼓勵民眾春節連假期間搭乘公共運輸，將於南迴公路金香段內側車道設為大客車優先道，其他車種行駛外側車道。今天工程單位沿線加裝回復式導桿及縮減道地面標線畫設，籲請用路人遵守行駛。

公路總局第三區養護工程處表示，春節7天連假，預估將有逾40萬輛車潮湧入台東，並避免大車、小車為搶快爭道，以及鼓勵民眾搭乘公共運輸，春節期間規畫設置大客車優先道管制措施，以利車流順暢。

大客車優先道長約2.2公里，管制時間預計5至6小時。沿線除有機動警力維持交通，也會透過即時影像CCTV，視車流狀況調整管制時間，管制時間其他車種行駛外車道，違規將取締開單。

管制地點為省道台9線南迴公路香蘭至金崙段，管制時間於2月12日（初一）上午9點至下午2點北上內側車道為大客車優先道，以及2月16日（初五）下午1點至晚上7點，南下內側車道為大客車優先道。

公路總局第三區養護工程處表示，民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，該APP可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等，也可收聽警廣交通即時訊息。

工程單位今天進行大客車優先道加裝回復式導桿及縮減道地面標線畫設，籲請用路人遵守行駛。記者尤聰光／攝影
工程單位今天進行大客車優先道加裝回復式導桿及縮減道地面標線畫設，籲請用路人遵守行駛。記者尤聰光／攝影

車道 春節 公共運輸

延伸閱讀

出遊返鄉注意 春節省道「24爆塞路段」一次看

嘉市先期轉運中心 預告畫為第一座空品維護區

蘇花改路肩春節僅開放大客車　小客車違規行駛最高可罰1800元！

蘇花改首度開放大客車走路肩 春節搭客運享票價大優惠

相關新聞

春節連假 南迴公路金香段內側車道設為大客車優先道

公路總局鼓勵民眾春節連假期間搭乘公共運輸，將於南迴公路金香段內側車道設為大客車優先道，其他車種行駛外側車道。今天工程單位...

台東消費季 汽車大獎歸太麻里

台東縣政府辦「愛購台東消費季」抽獎，最大獎價值82.5萬元油電車昨天抽出，幸運兒是住太麻里鄉嚴姓女子，她雀躍地說「要開新...

社團臉譜／勵馨基金會 花蓮推性教育、行動服務

勵馨基金會在花蓮服務10多年，服務對象從受暴婦女到青少女懷孕輔導，在服務過程中，發現花蓮未成年少女懷孕的「小媽媽」比率長...

五結親子館啟用 主打體操特色

宜蘭縣五結鄉親子館昨天開幕，主打紙樂園、體操，希望透過運動幫助孩子肢體發展，開館時間為周二至周六，每天開放4梯次入館，標...

基隆火車站圓環、天橋將拆 1、2、5、8開頭公車全部改道

因應基隆市國門廣場施工，市公車處昨指出，2月初先有一半改至孝四路，另一半路線也配合整體調整，3月3日起公車總站封閉，1、...

旅遊熱點人流管制 台東縣府：陸海空全面準備好

春節將至，將吸引大批旅遊人潮進入台東，縣府已做好陸海空防疫措施，至於觀光熱點鐵花新聚落是否採取人流管制，將配合中央流行疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。