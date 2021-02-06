春節連假 南迴公路金香段內側車道設為大客車優先道

公路總局鼓勵民眾春節連假期間搭乘公共運輸，將於南迴公路金香段內側車道設為大客車優先道，其他車種行駛外側車道。今天工程單位沿線加裝回復式導桿及縮減道地面標線畫設，籲請用路人遵守行駛。

公路總局第三區養護工程處表示，春節7天連假，預估將有逾40萬輛車潮湧入台東，並避免大車、小車為搶快爭道，以及鼓勵民眾搭乘公共運輸，春節期間規畫設置大客車優先道管制措施，以利車流順暢。

大客車優先道長約2.2公里，管制時間預計5至6小時。沿線除有機動警力維持交通，也會透過即時影像CCTV，視車流狀況調整管制時間，管制時間其他車種行駛外車道，違規將取締開單。

管制地點為省道台9線南迴公路香蘭至金崙段，管制時間於2月12日（初一）上午9點至下午2點北上內側車道為大客車優先道，以及2月16日（初五）下午1點至晚上7點，南下內側車道為大客車優先道。