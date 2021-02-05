最美火車站添新裝 多良獲台東女中彩繪更吸睛

位於台東南迴公路旁的多良火車站入口處有80公尺長擋土牆，近日經台東女中美術班學生彩繪，呈現排灣族的文化及生活型態，讓被譽為台灣最美的火車站「美上加美」。

被鐵道迷譽為最美的火車站–台東多良火車站，擁有無敵海景，成為這幾年台東最夯的景點之一。這幾天，一群台東女中美術班學生將原本入口處單調的擋土牆換上了新色彩。

台東女中學生繼彩繪台東郵局、台東國軍英雄館牆面後，48名師生再挑戰多良火車站80公尺巨幅壁畫創作，預計明天完工，這幾天引起旅客圍觀。

台東女中美術班老師康毓庭今天表示，校友於台東縣政府原民處任職，在他引介下促成此活動；原先估計花費新台幣20萬元，一度因經費不足打消念頭，但不捨看學生期待落空，便著手寫「以藝術之名–傳愛行動實踐計畫」，向國教署申請經費。

康毓庭說，創作前先研究當地文化特色並親自場勘，還與部落長老討論構圖，後來整個部落族人都來參與；起初僅規劃彩繪40公尺，後來變成80公尺巨幅壁畫，「第一次跟部落連結並參與部落事務，受益良多」。

參與創作的1年級學生王業禎表示，她們從2月1日起，每天早上7時30分從學校出發，回校已是晚上7時，預計明天完成。

她說，80公尺的壁畫融入排灣族文化、部落的特色，還有產業活動，她畫的是採紅藜的部落婦女，有部落小孩看到尖叫說「那個人好像誰的阿嬤」。

學生羅王真表示，一開始看見構圖，覺得不可能完成，將平面構圖轉換至牆面上，有一定難度；創作至今已5天，「成果很不可思議，比想像中更精細」。

羅王真是魯凱族人，她說，負責彩繪的主題為排灣族豐年祭，她從中發現魯凱族及排灣族服飾、圖騰等文化相近，也更加瞭解當地文化；彩繪最高的牆面，需運用現有工具完成，克服困難很有成就感。

壁畫中有一條騰空巨龍引起好奇，有民眾詢問，南迴線是排灣族部落，排灣族的圖騰不是百步蛇嗎，怎麼畫龍。

瀧（多良）部落會議主席林明祝解釋，老人家傳說，有一條龍（稜線）曾經從部落山上的堰塞湖望向大海，日治時期就把這個稜線畫做一條龍，所以部落旁那條溪叫瀧溪，瀧部落的由來也是由這個地方開始。