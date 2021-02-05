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旅遊熱點人流管制 台東縣府：陸海空全面準備好

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
春節將到來，恐吸引大批旅遊人潮進入台東，縣府已做好陸海空防疫措施，除了要求戴口罩、量體溫，也規劃動線，在購票或排隊搭乘時保持1公尺社交距離。圖／台東縣府提供
春節將到來，恐吸引大批旅遊人潮進入台東，縣府已做好陸海空防疫措施，除了要求戴口罩、量體溫，也規劃動線，在購票或排隊搭乘時保持1公尺社交距離。圖／台東縣府提供

春節將至，將吸引大批旅遊人潮進入台東，縣府已做好陸海空防疫措施，至於觀光熱點鐵花新聚落是否採取人流管制，將配合中央流行疫情指揮中心指示辦理。至於東部海岸國家風景區管理處與林務局台東林管處，針對春節防疫，已擬定管制措施。

縣府交通及觀光發展處長余明勳說，目前縣內陸海空大眾運輸交通防疫措施，除了要求戴口罩、量體溫，也規劃動線，在購票或排隊搭乘時保持1公尺社交距離；對於候船室、轉運站及航空站，也加強消毒能量，從一天3次，增加為一天5次。

他說，人氣景點鐵花新聚落是否人流管制，這部分將配合中央流行疫情指揮中心指示辦理，不過，如果連假期間人潮爆量，將會比照去年五一連假模式，採取機動啟動人流管制，除將有安全社交距離管制，並以標線及角錐規劃遊客動線。

東部海岸國家風景區管理處表示，針對易發生大量遊客湧入包括富岡地質公園（小野柳風景區）、加路蘭風景區、水往上流、都歷遊客服務中心、三仙台風景區及八仙洞風景區等，將減少一半停車位，管制同一時間進入風景區的旅客人數降到5成。

另風景區達到總量管制上限時，會以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點，並至其他週邊景點旅遊。進入景區或遊客中心，須戴口罩，保持1.5公尺社交距離。

台東林區管理處表示，森林遊樂區部分，知本國家森林遊樂區及向陽國家森林遊樂區，原先是開放一天3千人，將縮減開放1千人入園，入園前須戴口罩、量體溫及洗手消毒。生態教育館部分，大武山生態教育館則開放20人入館，戴口罩、量體溫，限時20分鐘，採分流進出。知本自然教育中心入館人數以25人為限、進入室內場館須戴口罩、量體溫，保持1.5公尺社交距離。

因應春節到來，林務局台東林區管理處針對管轄的森林遊樂區、生態教育館及山屋實施防疫管制措施。圖／台東林管處提供
因應春節到來，林務局台東林區管理處針對管轄的森林遊樂區、生態教育館及山屋實施防疫管制措施。圖／台東林管處提供

社交距離 口罩 森林遊樂區

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