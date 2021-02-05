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基隆火車站圓環再見 市公車1、2、5、8路線將全部改道

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆火車站圓環再見，市公車1、2、5、8路線將全部改道。圖／基隆市政府提供
基隆火車站圓環再見，市公車1、2、5、8路線將全部改道。圖／基隆市政府提供

因應基隆市國門廣場施工，基隆火車站前圓環、天橋將拆除，忠一路城隍廟前人行空間將改建，市公車路線配合整體調整。3月3日起公車總站封閉，公車路線1、2、5、8字頭調整至陽明海運大樓側，總站右轉約10公尺港西街設置臨時候車亭停靠。

市公車處今天指出，調整1字頭路線為101和平島、103八斗子、104新豐街、105三總基隆分院、107八斗子-信義國中-基隆車站、108八斗子(經潮境公園)、109天顯宮；2字頭路線為201深美國小(仁ㄧ路)、202深美國小(信二路、仁五路)、203深澳坑、204教忠街、205信中-和平島。

5字頭路線為501國家新城、502建德國中、503鶯歌里、505大武崙、508澳底漁港、509情人湖；8字頭路線為801信義國中-國家新城線、802八斗子-長庚醫院線、803八斗子-信義國中-長庚醫院線。

市公車處表示，此次路線調整只有將原公車總站停靠點，調整至總站右轉約10公尺港西街陽明海運大樓側之臨時候車站點，行駛路線調整如下:忠一路→港西街→北站圓環迴轉→港西街→忠ㄧ路（後續均依各路線行駛）。

公車 基隆 和平島

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