孩子玩到瘋！主打體操、紙樂園 宜蘭五結親子館今啟用

宜蘭縣五結鄉親子館今天開幕，主打紙樂園、體操，希望用運動幫助孩子肢體發展，開館時間為周二至周六，每天開放4梯次入館；宜蘭縣目前已啟用10座親子館，預計年底前南澳、大同將完成設立，達到1鄉1親子館目標。

五結親子館由財團法人宜學教育基金會承接，在五結鄉公所及社區的協助下，將五結鄉立圖書館3樓空間，改建為親子館；宜學基金會在宜蘭設有兩座親子館，頭城鎮以健康為主，五結鄉則主打親子體操，兩座館舍主打「活力」、「健康」為特色。

今該座親子館正式開幕，館內利用瓦楞紙打造各式遊具，還請來有國手資歷的體操教練陳懿惠，協助規畫體操遊具，希望以體操教具，幫助孩子的肢體發展、身體協調性、感覺統合等，教具使用需要家長協助完成，還可以增進親子的互動，標榜是全台首間以「親子體操」為特色的非營利場館。

縣府社會處表示，宜蘭已完成10座親子館布建，預計年底前，南澳鄉、大同鄉也會完成設立，達到1鄉1親子館目標，宜蘭市與羅東鎮，則因人口較多，會規畫有兩座親子館。