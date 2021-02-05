花蓮太平洋燈會採實聯制 限2500人進場

2021花蓮太平洋燈會將於明天晚間6時登場，今年主燈區移至太平洋公園，為避免人潮群聚，花蓮縣政府設置3處出入口，實施總量管制2500人，民眾可在東大門夜市搭接駁車。

觀光處代理處長張志翔表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，今年燈會取消開幕活動，活動現場實施7大防疫措施，包括實聯制、戴口罩、勤洗手、禁飲食、帶手機、量體溫及總量管制，呼籲民眾共同配合。

花蓮太平洋燈會自2月6日起至3月8日，分為日夜場，鯉魚潭展區由藝術家優席夫製作高15公尺微笑的鴨子、幸福紅面鴨家族大型水上裝置藝術，上午10時至下午5時，每半小時旋轉演出「滿堂福祿鴨報春」水舞秀。

夜間場為太平洋公園燈區，14公尺高的主燈「花蓮牛YEAR」，為腳踩著金元寶的水牛造型，象徵豐足的意象，晚間6時15分起每30分鐘會有1場3分鐘的燈光秀。

燈會期間的交通疏運，花蓮縣府安排東大門夜市往返太平洋燈區的免費接駁車，每天晚間6時至10時，假日期間每5分鐘1班，平日每10分鐘一班；YATOGO共享機車也提供每天300台機車折價優惠，只要事先於2處展區服務台，透過手機掃描QR Code，即可享有租用金優惠。