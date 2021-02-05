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因應春節連假 台東火車站強化防疫措施一天消毒5次
疫情持續嚴峻，因應春節連假人潮高峰期，台東火車站8日起至16日強化防疫措施，讓車站防疫無死角。站長楊舜安表示，車站一天進行4次消毒，晚上再大消毒一次。
楊舜安表示，除了每天定時做清潔消毒工作4次，晚上10點過後再進行大消毒一次，另每次列車抵達台東站後，必須要做車內消毒工作，列車才能正式上路載運下批乘客。
疫情衝擊下，台東成為國內旅遊首選，預估春節假期吸引不少旅客前來旅遊，因此，火車站防疫工作特別重要。車站對公車轉運站、計程車排班處、電話亭、候車座椅等區塊，進行清潔消毒工作。
楊舜安，為保護所有進出車站旅客健康，東站大門口加裝兩部感應式酒精噴霧器提供進出站旅客使用，同時進行防疫宣導，呼籲乘客一定要戴口罩、量體溫及洗手消毒，保護自己也尊重他人。
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