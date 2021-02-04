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宜蘭101間宮廟停止供應平安粥 這些大型宮廟紛紛喊停

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
為了防範疫情，宜蘭很多大型宮廟停止供應過年平安粥，全縣目前共101間宮廟取消供粥。本報資料照
為了防範疫情，宜蘭很多大型宮廟停止供應過年平安粥，全縣目前共101間宮廟取消供粥。本報資料照

宜蘭原本每年過年供應平安粥的宮廟共205間，這次受疫情影響紛紛取消供粥，截至目前統計大約接近半數、101間宮廟停止供應，尚在考慮的有7間，97間宮廟仍維持提供平安粥措施。

宜蘭最早宣布停止供應平安粥的是草湖玉尊宮，草湖玉尊宮同時也是縣內供粥數量最多的一間宮廟。縣府民政處統計到今天為止，幾家取消提供平安粥的大型宮廟如下～

礁溪鄉九龍山白鵝湖玉清宮、黃龍山黃帝神宮；壯圍鄉補天宮；員山鄉財團法人大三鬮慈惠寺；羅東鎮爐源寺、財團法人宜蘭縣城隍廟、奠安宮、羅東聖安宮；蘇澳鎮南方澳南天宮、南方澳進安宮；冬山鄉玉尊宮（大進村）、道教總廟三清宮（得安村）、蘭陽大興振安宮（大興村）；五結鄉四結福德廟。

宜蘭縣知名的天公廟「草湖玉尊宮」，每年大年初一起無限量供應平安粥，每天吃掉約2000台斤白米，數量相當驚人，也很多宜蘭人從小到大過年必嘗的好滋味；南方澳南天宮供奉金媽祖，香火鼎盛，進安宮的海鮮粥遠近馳名，這次都停止供應，四結福德廟以前除了平安粥，還會分送紅蛋，感覺很喜氣，也都因為疫情取消，不免讓人覺得可惜，少了過年味道。

四結福德廟表示，因為疫情，不得取取消以往的求紅包、吃紅蛋、福食平安粥等活動，請民眾多體諒，但是敬點平安燈、太歲燈、財利燈、文昌燈、姻緣燈，這些都仍正常舉行。

壯圍鄉香火鼎盛的補天宮表示，考量防疫優先，避免出現防疫破口，決定取消春節期間從除夕到大年初五的平安粥及紅湯圓供應，不過廟方還是歡迎信眾在春節期間前往參香、走春、求平安。

疫情 羅東

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