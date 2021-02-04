基隆農曆春節推4條走春路線 IG打卡線、24小時不斷電線

基隆鄰近雙北，春節期間適合安排短程旅遊，基隆有寬闊的山海風情、歷史古蹟、廟宇及多元的特色美食以及便捷的交通，適合民眾攜家帶眷一同出遊，基隆市政府觀銷處推出4條走春路線，體驗基隆人在地的Life style。

基隆市政付觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，春節假期即將到來，許多遊客都會趁著連假安排一趟旅遊行程，而基隆正是戶外旅遊很好的選擇。 在地店家也陸續推出精選年菜，今年首推寵物年菜，讓民眾可以跟可愛的毛小孩一同品嘗美味大餐歡樂過新年，新年期間網路購物還享有專屬優惠，也推出4條走春路線。

第一條24小時基隆不斷電：

周家蔥油餅→正濱漁港色彩屋→海科館→望海藍帶→潮境公園→廟口夜市→Esquare廣場→虎仔山步道→Bar(艾克猴/哥倫布/人参民謠小屋) →崁仔頂漁市→清魚湯→外木山(日出)

第二條IG打卡線：

正濱漁港色彩屋→圖們咖啡 tuman café/河豚很多→阿根納造船廠→和平島公園(除夕休園)→雷達站咖啡廳→望幽谷→星巴克新豐門市→廟口夜市

第三條暖暖老街線：

暖暖火車站→安德宮百年媽祖廟→鐵路麵店→親水公園→暖心公園→紅磚八角樓百年幫浦間→雙生土地公廟→綠色隧道暖暖水源地→全台第一座的西勢水庫

第四條七堵登山線：

七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→七堵南興市場→七堵明德山莊→泰安瀑布→姜子寮登山步道

在地店家推出精選特色年菜，萌老大所推出的寵物專屬特色年菜，大部分的食材都是來自基隆的有機食品，山藥採用基隆大牛稠山河居農場自然農法所種植的雪白玉山藥。基隆長榮桂冠酒店推出黃金蟲草香菇雞湯搭配台式古味油飯。

透過基隆特色店家官方網站就可以直接訂購美味食品，包含「朋廚烘焙坊」的春節限定禮盒、「漁品軒有限公司」的海味醬蕎麥拌麵組、「岑品事業股份有限公司」的AGAR-AGAR鳳尾脆梅石花凍等，「大方合展有限公司」的阿里棒棒啵啵肉乾以及「心干寶貝」的手作海味醬禮盒等推出網路限定優惠，詳情請洽網站連結。

萌老大：https://moouboss.qdm.tw/

柯達大飯店：https://reurl.cc/Ag7pDZ

基隆長榮桂冠酒店：https://reurl.cc/1gZM7Y

大方合展有限公司官網：https://www.alibb.com.tw/ecommerce/

心干寶貝：https://www.tst868.com.tw/

漁品軒：https://reurl.cc/Xejp3D