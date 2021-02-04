東管處首屆遊程規劃師培訓 7人獲官方認證

疫情影響，國旅旅遊蓬勃發展，台東成為國旅首選之一，為提升旅遊人才及觀光品質，東部海岸國家風景區管理處今天舉行首屆「遊程規劃師認證」授證，共7人獲教育部認證取得證書，成為台東未來遊程規劃的種子師資。通過學員說：「要設計出一個大家都想去的行程」。

東管處表示，近年來行政院以推動觀光立國、觀光主流化和觀光圈等三關政策，作為國家整體觀光發展總目標，台東是觀光大縣，尤其在疫情影響，台東成為國內觀光旅遊熱門首選之一，為做好觀光發展布局，協助推動相關從業人員提升，遊程規劃師就重要的一環。

由東管處與中華民國遊程規劃設計協會、台東縣租賃車同業公會及關山汽車股份有限公司共同辦理的「遊程規劃師認證」培訓課程，於去年12月展開，經過1個月的培訓，學員們須過通過二關考試，學科測驗8百題隨機選出50題抽考，才進階到術科測驗；術科則限定區域設計遊程，搭配預算限制，採現場隨機規劃，難度很高。

認證老師何至育說，遊程規劃師是整個旅遊行程的靈魂，遊程品質好不好，成敗均靠規劃師，而取得官方認證是對觀光品質的一個保證，也是樹立旅遊的專業性，遊程規劃師透過專業遊程規劃，不只考量價格，而是將更深層的在地價值與文化感動，分享給旅客，不是走馬看花的旅遊。