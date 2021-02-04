快訊

夫妻「互相麻煩」的共同生活：《月薪嬌妻》SP教我們的事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東管處首屆遊程規劃師培訓 7人獲官方認證

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
為提升旅遊人才及觀光品質，東部海岸國家風景區管理處與中華民國遊程規劃設計協會、台東縣租賃車同業公會及關山汽車股份有限公司共同辦理首屆「遊程規劃師認證」，共7人獲教育部認證取得證書，成為台東未來遊程規劃的種子師資。記者尤聰光／攝影
為提升旅遊人才及觀光品質，東部海岸國家風景區管理處與中華民國遊程規劃設計協會、台東縣租賃車同業公會及關山汽車股份有限公司共同辦理首屆「遊程規劃師認證」，共7人獲教育部認證取得證書，成為台東未來遊程規劃的種子師資。記者尤聰光／攝影

疫情影響，國旅旅遊蓬勃發展，台東成為國旅首選之一，為提升旅遊人才及觀光品質，東部海岸國家風景區管理處今天舉行首屆「遊程規劃師認證」授證，共7人獲教育部認證取得證書，成為台東未來遊程規劃的種子師資。通過學員說：「要設計出一個大家都想去的行程」。

東管處表示，近年來行政院以推動觀光立國、觀光主流化和觀光圈等三關政策，作為國家整體觀光發展總目標，台東是觀光大縣，尤其在疫情影響，台東成為國內觀光旅遊熱門首選之一，為做好觀光發展布局，協助推動相關從業人員提升，遊程規劃師就重要的一環。

由東管處與中華民國遊程規劃設計協會、台東縣租賃車同業公會及關山汽車股份有限公司共同辦理的「遊程規劃師認證」培訓課程，於去年12月展開，經過1個月的培訓，學員們須過通過二關考試，學科測驗8百題隨機選出50題抽考，才進階到術科測驗；術科則限定區域設計遊程，搭配預算限制，採現場隨機規劃，難度很高。

認證老師何至育說，遊程規劃師是整個旅遊行程的靈魂，遊程品質好不好，成敗均靠規劃師，而取得官方認證是對觀光品質的一個保證，也是樹立旅遊的專業性，遊程規劃師透過專業遊程規劃，不只考量價格，而是將更深層的在地價值與文化感動，分享給旅客，不是走馬看花的旅遊。

取得證書的學員阿美族巴奈說：「她將規劃部落文化遊程，讓更多人看見部落。」因為部落有太多值得去推廣和發展的旅遊市場，如何串聯起來，這是她未來在遊程規劃上，發揮所長。另學員孫士恒說，有證書掛保證，遊程品質將更好，發現更多隱藏版的台東景點，設計出一個大家都想去的行程。

通過認證的學員孫士恒（左）說，他要發現更多隱藏版的台東景點，設計出一個大家都想去的行程。記者尤聰光／攝影
通過認證的學員孫士恒（左）說，他要發現更多隱藏版的台東景點，設計出一個大家都想去的行程。記者尤聰光／攝影

台東

延伸閱讀

這不是牛刀小試！Victorinox推出限量版瑞士刀具 形塑個人品味

創音樂時代的浪潮 女巫店、河岸留言

國旅煩惱比一比！車陣、人群、排行程 遊客對哪項最頭大？

疫情衝擊國旅轉夯 高鐵發年終獎金2個月＋1.2萬紅包

相關新聞

羅東新轉運站流標多次後成功決標 最快2023年初完工

宜蘭縣政府規畫興建新的羅東轉運站，包含中央補助款在內，總經費約8.5億元，起初因缺工、缺料等問題，導致工程流標4次，經縣...

基隆農曆春節推4條走春路線 IG打卡線、24小時不斷電線

基隆鄰近雙北，春節期間適合安排短程旅遊，基隆有寬闊的山海風情、歷史古蹟、廟宇及多元的特色美食以及便捷的交通，適合民眾攜家...

宜蘭查獲3家年菜餐廳存放過期食品原料 各開罰6萬

農曆春節將近，許多家庭採買年菜，宜蘭縣衛生局稽查30家年菜餐廳的衛生環境，查到有3家餐廳存放過期的食品原料，各處以6萬元...

基隆南榮路學生必經人行道 擋土牆傾斜影響安全擬重做

基隆市南榮路派出所旁和南新街間的人行道，是南榮國中、國小學生必經之道，但民眾反映擋土牆傾斜，大雨時有落石會掉落，險象環生...

花蓮港高爾夫球俱樂部險淪法拍 縣府協調保住古蹟

前年底被登錄為縣定古蹟的花蓮港高爾夫球俱樂部，因前經營者欠稅40萬元，建物險些淪法拍。縣府緊急協調業者，在法拍前3小時繳...

台東金峰溫泉尚未開放 民眾勿擅闖泡湯

台東縣金峰鄉金峰溫泉於2009年莫拉克風災遭受破壞，目前包括道路及溫泉設施尚未修復，但仍有外地民眾闖入泡湯，避免發生危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。