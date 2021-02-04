羅東新轉運站流標多次後成功決標 最快2023年初完工
宜蘭縣政府規畫興建新的羅東轉運站，包含中央補助款在內，總經費約8.5億元，起初因缺工、缺料等問題，導致工程流標4次，經縣府重新公告招標，已在日前順利決標，預計2023年上半年可順利完工。
羅東轉運站以國道客運為主，目前站體為臨時站，租約即將到期，縣府在後火車站附近另覓地點，新站距離火車站約300公尺，規畫為地下2樓、地上7樓，共有16座客運月台及500個汽車、1200個機車停車位。
但工程從首次上網公告後，卻流標多次，遲遲等不到廠商有意願投標，轉運站工程經費有一半來自中央補助，招標不順問題，一度引起縣議員憂心，若未順利完成招標，補助款恐被中央收回。
經縣府調整招標策略，去年底重新上網公告招標，最後順利由宜蘭在地營造廠得標，工程總經費為8.5億元，預計過年後開工，若順利，站體工程可望於2023年上半年完工，火車站與轉運站之間，也會興建通行步道，方便通勤族轉乘。
羅東轉運站分站體、商場兩個部分，轉運站工程為地下2樓、地上2樓，做為國道客運月台、汽機車停車場使用，至於3樓至7樓，則是規畫商場，縣府計畫以BOT方式，盼吸引百貨、電影院等娛樂產業進駐，帶動羅東後火車站地區繁榮。
縣府表示，轉運站主體工程會先動工，BOT案則同步進行，預計年底前完成招標，理想狀況是轉運站、BOT商場無縫接軌，但若BOT招商時間與轉運站完工期程有落差，也有準備多套因應措施，如工程基礎已預留商場空間，即使未來施工，也不會影響轉運站動線。
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