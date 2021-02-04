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宜蘭查獲3家年菜餐廳存放過期食品原料 各開罰6萬
農曆春節將近，許多家庭採買年菜，宜蘭縣衛生局稽查30家年菜餐廳的衛生環境，查到有3家餐廳存放過期的食品原料，各處以6萬元罰款；此外販售場所開始陳列各種年節食品，這兩天由消保官帶隊率同衛生局及農業處，稽查糖果、餅乾、休閒食品等年貨，及市售乾香菇原產地標示。
縣政府衛生局為確保年節食品衛生安全，109年12月迄今稽查縣內量販店、超市、傳統市場及年貨大街等販售場所，計稽查383家次、查核食品標示計1442件，未發現違規情事；另為避免走私（大陸）香菇混充進口香菇的情形，也查核市售乾香菇原產地標示共5件，符合規定。
此外，查核縣內30家年菜餐廳衛生環境，24家初查即符合規定，6家經限期改善後複查合格，其中3家餐廳業者現場查獲存放逾有效日期食品原料，依違反食品安全衛生管理法處以6萬元罰鍰。
衛生局長徐迺維提醒消費者，採買年貨時應避免來路不明產品，也不要選擇顏色過度鮮豔、具有刺鼻異味、標示不清或包裝破損的商品，購買後儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，呼籲餐飲業者，工作人員作業期間須遵守佩戴口罩、肥皂洗手跟環境消毒，如有發燒咳嗽症狀，應落實健康管理，在家休息或儘速就醫。
若有任何食品衛生問題，可洽詢食品藥物管理科專線03-9332779，或撥打消費者服務專線1950。
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