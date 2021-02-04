基隆南榮路學生必經人行道 擋土牆傾斜影響安全擬重做

基隆市南榮路派出所旁和南新街間的人行道，是南榮國中、國小學生必經之道，但民眾反映擋土牆傾斜，大雨時有落石會掉落，險象環生，影響民眾通行安全。市會員鄭文婷今天會同市府工務處到場會勘，經查是市有地，市府將會損壞的擋土牆敲除重做。

議員鄭文婷說，這位擋土牆位在南榮路南榮派出所旁，到南新街中間人行道，上方有遮雨棚設置，但人行道旁邊坡擋土牆已破裂損毀，向人行道凸出並已傾斜，目視可看到明顯裂縫，山石也有崩落的情況，險象環生。此人行道是國中小學生必經之道，有安全疑慮，很多家長都希望趕快改善。

附近居民表示，擋土牆如果遇到大雨，就會有土石掉落到地面，雨大一點就讓人很擔心，很多學生都會走那裡，萬一整個崩下來後果不堪設想。還有民眾反映，擋土牆上有不少垃圾，應清理保持環境清潔。

林姓家長說，擋土牆已傾斜嚴重，隨時有崩坍之虞，南榮國小學生多數走人行道到南新街，對小朋友有安全上的疑慮。