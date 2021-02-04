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花蓮港高爾夫球俱樂部險淪法拍 縣府協調保住古蹟
前年底被登錄為縣定古蹟的花蓮港高爾夫球俱樂部，因前經營者欠稅40萬元，建物險些淪法拍。縣府緊急協調業者，在法拍前3小時繳清，保住古蹟。縣府表示，已爭取到中央補助經費，先調查研究後再規畫修復。
建於日據時期的花蓮港高爾夫球俱樂部，屋齡86年，見證東部體育運動發展史，目前由承租高爾夫球場的高仕高爾夫公司作為倉庫使用。不過，因為前經營者花蓮高爾夫俱樂部積欠營業稅40萬元，法務部行政執行署原訂本月2日下午法拍，包含這棟古蹟在內共5棟未辦保存登記建物群合併拍賣，底價550萬元。
消息傳出，讓地方相當憂心，縣府出面協調，要求前經營者繳清稅款，業者在法拍當天上午11時，也就是原定拍賣時間3小時前繳清，讓古蹟免於遭到拍賣的命運。
花蓮港高爾夫球俱樂部位於美崙地區的美崙高爾夫球場內，由花蓮縣政府教育處管理。教育處代理處長饒忠今天表示，當時點交時，因為部分建物沒有權狀，沒辦法登錄，稅籍也因此仍掛在前經營者名下，才會因對方欠稅遭法拍。目前積欠稅款已經繳清，縣府正辦理與稅籍改回縣府名下，未來就不會再發生同樣情況。
文化局表示，已向文化部文資局爭取到經費補助修復再利用計畫，第一階段今年會做調查研究，找出活化方向，未來持續向中央爭取規畫設計及修復經費，希望這棟極具歷史的建物，能風華再現。
花蓮港高爾夫球俱樂部是台灣目前唯一日據時期留存至今的高爾夫球場建築，也曾充當海軍東部防衛指揮部，建物採鋼筋混凝土構造，以日式木桁架支撐西洋巴洛克式的圓弧形屋頂，具獨特建築美學，前年12月獲花蓮縣文化局登錄，成為花蓮第19個縣定古蹟。
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