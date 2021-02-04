花蓮港高爾夫球俱樂部險淪法拍 縣府協調保住古蹟

前年底被登錄為縣定古蹟的花蓮港高爾夫球俱樂部，因前經營者欠稅40萬元，建物險些淪法拍。縣府緊急協調業者，在法拍前3小時繳清，保住古蹟。縣府表示，已爭取到中央補助經費，先調查研究後再規畫修復。

建於日據時期的花蓮港高爾夫球俱樂部，屋齡86年，見證東部體育運動發展史，目前由承租高爾夫球場的高仕高爾夫公司作為倉庫使用。不過，因為前經營者花蓮高爾夫俱樂部積欠營業稅40萬元，法務部行政執行署原訂本月2日下午法拍，包含這棟古蹟在內共5棟未辦保存登記建物群合併拍賣，底價550萬元。

消息傳出，讓地方相當憂心，縣府出面協調，要求前經營者繳清稅款，業者在法拍當天上午11時，也就是原定拍賣時間3小時前繳清，讓古蹟免於遭到拍賣的命運。

花蓮港高爾夫球俱樂部位於美崙地區的美崙高爾夫球場內，由花蓮縣政府教育處管理。教育處代理處長饒忠今天表示，當時點交時，因為部分建物沒有權狀，沒辦法登錄，稅籍也因此仍掛在前經營者名下，才會因對方欠稅遭法拍。目前積欠稅款已經繳清，縣府正辦理與稅籍改回縣府名下，未來就不會再發生同樣情況。

文化局表示，已向文化部文資局爭取到經費補助修復再利用計畫，第一階段今年會做調查研究，找出活化方向，未來持續向中央爭取規畫設計及修復經費，希望這棟極具歷史的建物，能風華再現。