快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮港高爾夫球俱樂部險淪法拍 縣府協調保住古蹟

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮港高爾夫球俱樂部前年12月被登錄為縣定古蹟。本報資料照片
花蓮港高爾夫球俱樂部前年12月被登錄為縣定古蹟。本報資料照片

前年底被登錄為縣定古蹟的花蓮港高爾夫球俱樂部，因前經營者欠稅40萬元，建物險些淪法拍。縣府緊急協調業者，在法拍前3小時繳清，保住古蹟。縣府表示，已爭取到中央補助經費，先調查研究後再規畫修復

建於日據時期的花蓮港高爾夫球俱樂部，屋齡86年，見證東部體育運動發展史，目前由承租高爾夫球場的高仕高爾夫公司作為倉庫使用。不過，因為前經營者花蓮高爾夫俱樂部積欠營業稅40萬元，法務部行政執行署原訂本月2日下午法拍，包含這棟古蹟在內共5棟未辦保存登記建物群合併拍賣，底價550萬元。

消息傳出，讓地方相當憂心，縣府出面協調，要求前經營者繳清稅款，業者在法拍當天上午11時，也就是原定拍賣時間3小時前繳清，讓古蹟免於遭到拍賣的命運。

花蓮港高爾夫球俱樂部位於美崙地區的美崙高爾夫球場內，由花蓮縣政府教育處管理。教育處代理處長饒忠今天表示，當時點交時，因為部分建物沒有權狀，沒辦法登錄，稅籍也因此仍掛在前經營者名下，才會因對方欠稅遭法拍。目前積欠稅款已經繳清，縣府正辦理與稅籍改回縣府名下，未來就不會再發生同樣情況。

文化局表示，已向文化部文資局爭取到經費補助修復再利用計畫，第一階段今年會做調查研究，找出活化方向，未來持續向中央爭取規畫設計及修復經費，希望這棟極具歷史的建物，能風華再現。

花蓮港高爾夫球俱樂部是台灣目前唯一日據時期留存至今的高爾夫球場建築，也曾充當海軍東部防衛指揮部，建物採鋼筋混凝土構造，以日式木桁架支撐西洋巴洛克式的圓弧形屋頂，具獨特建築美學，前年12月獲花蓮縣文化局登錄，成為花蓮第19個縣定古蹟。

花蓮港高爾夫球俱樂部屋內的木造梁柱架構，現在已很少見。本報資料照片
花蓮港高爾夫球俱樂部屋內的木造梁柱架構，現在已很少見。本報資料照片

法拍 古蹟 修復

延伸閱讀

滯欠稅款繳清 花蓮縣定古蹟高球俱樂部停止拍賣

疫情下深夜出入俱樂部惹議 日執政黨眾議員請辭

經營者欠40萬元 高爾夫球俱樂部縣定古蹟遭法拍

日本執政黨議員緊急事態下深夜泡俱樂部 菅義偉道歉

相關新聞

花蓮港高爾夫球俱樂部險淪法拍 縣府協調保住古蹟

前年底被登錄為縣定古蹟的花蓮港高爾夫球俱樂部，因前經營者欠稅40萬元，建物險些淪法拍。縣府緊急協調業者，在法拍前3小時繳...

基隆南榮路學生必經人行道 擋土牆傾斜影響安全擬重做

基隆市南榮路派出所旁和南新街間的人行道，是南榮國中、國小學生必經之道，但民眾反映擋土牆傾斜，大雨時有落石會掉落，險象環生...

台東金峰溫泉尚未開放 民眾勿擅闖泡湯

台東縣金峰鄉金峰溫泉於2009年莫拉克風災遭受破壞，目前包括道路及溫泉設施尚未修復，但仍有外地民眾闖入泡湯，避免發生危險...

台泥GEMMA啟動 回收集點可折價

台灣水泥公司位於蘇花改沿線的DAKA開放生態循環工廠，去年初開放後大受歡迎，一年入園逼近270萬人次。台泥昨在園區啟動「...

基隆田徑場重建 整合新建停車場

使用逾40年的基隆市立田徑場是基隆人共同回憶，田徑場主建築拆除重建及周邊運動服務設施改善工程昨天動工，老舊建物可望重生，...

花10年重建 澳花村衛生室啟用

位於宜蘭「縣境之南」的南澳鄉澳花村衛生室重建案，歷10年規畫及重建，昨天終於落成啟用，提供偏鄉居民醫療服務，連最南邊與花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。