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滯欠稅款繳清 花蓮縣定古蹟高球俱樂部停止拍賣

中央社 / 花蓮縣4日電

花蓮縣定古蹟「花蓮港高爾夫球俱樂部」因前經營者滯欠稅金遭法拍，拍賣當天欠款金額被全數繳清，停止拍賣；花蓮縣政府指出，將研議取回所有權，古蹟修復進度不受影響。

花蓮港高爾夫球俱樂部位於花蓮美崙高爾夫球場內，因前經營者花蓮高爾夫俱樂部滯欠營利事業稅新台幣40萬元，法務部行政執行署花蓮分署公告2日拍賣其名下未辦保存登記建物群5棟，合併拍賣底價550萬元。

不過在拍賣開始前3小時，花蓮分署緊急公告花蓮港高爾夫球俱樂部等物件停止拍賣。花蓮分署指出，當天上午11時許，有民間公司出面繳清欠款，並聲請撤銷查封。

花蓮港高爾夫球俱樂部所在的美崙高爾夫球場屬國有財產，主管單位花蓮縣教育處委外經營，教育處代理處長饒忠指出，因建物為日治時代建築，當年點交時因沒有產權，公部門無法辦理保存登記，稅籍登記掛在前經營者名下，導致因欠稅遭法拍，經協調後，前經營者繳清欠稅，將更改稅籍登記為花蓮縣政府，避免未來再度發生。

因花蓮港高爾夫球俱樂部具備文資身分，文化局指出，法拍不影響文資身分，且已獲文資局補助核定修復再利用計畫，今年將辦理調查研究，若未來縣府取得所有權，後續將持續爭取規畫設計、修復工程經費。

花蓮港高爾夫球俱樂部為台灣唯一經歷日治後期及戰後所存留的高爾夫球場建築，反映1930年代東部體育運動發展歷史，建築本體採鋼筋混凝土構造牆身、西式木桁架支撐圓弧形屋頂，2019年12月經花蓮縣政府登錄為縣定古蹟。

法拍 修復 建築

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